Otkriveni detalji o zatvorskim danima Gabrijele Žalac, mogla bi dobiti neobičan zadatak

Bivša ministrica Gabrijela Žalac od početka izdržavanja kazne nalazi se u otvorenom sustavu požeške kaznionice, što je, prema tvrdnjama izvora, neuobičajena praksa i izaziva pitanja o kriterijima dodjele najblažeg zatvorskog režima. Osim toga, Nacional doznaje da bi Žalac mogla dobiti novi zadatak...
Nacional sada donosi nove detalje o njenom izdržavanju kaže. Kako piše Nacionalov Berislav Jelinić, Žalac bi najblaži mogući sustav boravka u zatvoru, specifičan za žensku kaznionicu u Požegi, mogla početi koristiti za nekoliko dana. Bivša ministrica trebala bi početi brinuti o kokošima nesilicama, a to je Nacionalu otkrio isti izvor koji je prošli tjedan upozorio na rijetko privilegiran tretman.
Osim toga, doznaju da bi Žalac mogla biti prebačena u takozvanu Kuću Đokić, jedan od objekta u kanionici.
Gabrijela Žalac se, podsjetimo, na izdržavanje kazne od dvije godine i sedam mjeseci s dva kofera javila u Centar za dijagnostiku u Remetincu u prvoj polovici studenoga 2025. Kažnjena je zbog zloporabe položaja i pogodovanja u aferi Softver te plaćanja privatnih večera i rođendana EU novcem. Sporni softver plaćen je 2018. godine 1,73 milijuna eura, dok je kasnijom procjenom utvrđeno da mu je realna tržišna vrijednost bila svega 360.000 eura.