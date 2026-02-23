sastanak s hitlerom

Otkrivene Mussolinijeve bilješke: Dokument od povijesnog značaja skoro završio na dražbi

23.02.2026 u 17:44

U Italiji su otkrivene bilješke fašističkog diktatora Benita Mussolinija sa sastanka s Adolfom Hitlerom 1944., javljaju njemački mediji u ponedjeljak

Papir s bilješkama koje su nedvojbeno potvrđene kao Mussolinijeve, specijalna je ekipa karabinjera zaplijenila prije nego što je dokument trebao biti ponuđen na dražbi u Torinu.

Dokument je nakon toga prebačen u Državni arhiv u Rim. Bilješke su stručnjaci okarakterizirali kao "dokument od izuzetnog povijesnog značaja".

Radi se o papiru na kojem su rukom upisana tematska poglavlja "vojne snage", "politika" i "gospodarstvo i rad“ pri čemu se radi o dokumentu kojeg je Mussolini koristio prilikom sastanka s Adolfom Hitlerom 22. travnja 1944. u dvorcu Kleissheim pored Salzburga.

Benito Mussolini je do kapitulacije Italije 1943. bio premijer. Nakon toga ga je Hitler postavio na čelo marionetske fašističke države. Benita Mussolinija su prilikom pokušaja bijega u Švicarsku u travnju 1945. uhitili talijanski partizani i strijeljali.

