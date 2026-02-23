Otkrivene Mussolinijeve bilješke: Dokument od povijesnog značaja skoro završio na dražbi

Papir s bilješkama koje su nedvojbeno potvrđene kao Mussolinijeve, specijalna je ekipa karabinjera zaplijenila prije nego što je dokument trebao biti ponuđen na dražbi u Torinu.

Dokument je nakon toga prebačen u Državni arhiv u Rim. Bilješke su stručnjaci okarakterizirali kao "dokument od izuzetnog povijesnog značaja".