Zbog prijetnji otkazana tribina o rodu i spolu na zagrebačkom Filozofskom fakultetu?

Otkazana je tribina 'Aporije psihe: psihologija identiteta – pitanje roda i spola', koja se trebala održati na zagrebačkom Filozofskom fakultetu u organizaciji Hrvatskog bioetičkog društva i suradničkog kruga studenata Znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku uz gostovanje profesorica s Odsjeka za psihologiju Nataše Jokić Begić i Željke Kamenov, filozofkinje Ane Maskalan s Instituta za društvena istraživanja te jedne transrodne osobe

'Zaista ne znam zašto je otkazana tribina. Zajedno s kolegicama koje smo trebale biti predavači dobila sam obavijest da je tribina otkazana zbog dobivenih mailova i potencijalne opasnosti od opstrukcije. Mi smo samo obaviješteni o otkazivanju iako, da se nas pitalo, tribina bi bila održana. Ali nije', rekla je u razgovoru za Večernji jedna od najavljenih predavičica Nataša Jokić Begić.

Organizatori su uz ispriku zbog otkazivanja naveli da su zbog trenutačnih širih društvenih zbivanja od same najave tribine intenzivno joj pripisivane političke konotacije i psihoze, koje su htjeli izbjeći. Stoga su odlučili 'da efekte pogrešno shvaćenih namjera ne žele potencirati te da racionalni dijalog žele očuvati na način na koji su to do sada radili'.