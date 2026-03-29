aluminium bahrain

Osveta Iranaca: Pogođena jedna od najvećih svjetskih talionica aluminija

I.V./Hina

29.03.2026 u 06:57

Požar u Bahreinu - Ilustracija
Požar u Bahreinu - Ilustracija Izvor: Screenshot / Autor: X
Bionic
Reading

Aluminium Bahrain, jedna od najvećih svjetskih talionica aluminija, poznata također kao Alba, potvrdila je u nedjelju ujutro da su njegovi objekti bili meta iranskog napada dan ranije, izvijestila je bahreinska državna novinska agencija

Alba je izjavila da su dvije osobe lakše ozlijeđene u napadu, dodajući da procjenjuje štetu u objektima.

Potvrda dolazi nakon što je Iranska revolucionarna garda izjavila da je ciljala Albu i Emirates Global Aluminium kao odgovor na napade na dvije iranske čeličane.

Islamska revolucionarna garda (IRGC) je, bez navođenja detalja, rekla da te dvije tvrtke imaju veze s američkim vojnim i zrakoplovnim tvrtkama.

Reuters nije mogao neovisno provjeriti tvrdnje IRGC-a.

Alba je ranije u ožujku pokrenula zatvaranje triju linija za taljenje aluminija, što čini 19 posto njezinih kapaciteta, kako bi očuvala kontinuitet poslovanja usred stalnih poremećaja u Hormuškom tjesnacu, budući da zbog više sile koja je prouzročilo zatvaranje strateškog tjesnaca nije mogla isporučivati ​​metal kupcima.

Zatvaranja su najnoviji utjecaj američko-izraelskog rata protiv Irana na sektor aluminija na Bliskom istoku, koji čini oko 9 posto globalne ponude.

Odvojeno, bahreinski Foulath Holding, matična tvrtka Bahrain Steela, proglasio je u subotu višu silu na svoje poslovanje zbog regionalnog sukoba i "povezanih sigurnosnih i logističkih poremećaja".

Rekla je da je situacija u regiji "stvorila okolnosti izvan kontrole grupe koje su utjecale na poslovanje i logistiku u svim dijelovima poslovanja grupe", bez pružanja detalja o veličini utjecaja.

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
USS Gerald R. Ford

neobična operacija

SPASILI PSA

najpopularnije

Još vijesti