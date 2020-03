Ostojić pojasnio: Vojska ne može štititi granicu, može samo davati podršku policiji

Bude li potrebno Hrvatska će na granice zbog migrantskog vala poslati i vojsku. To se moglo čuti prethodnih dana od najviših dužnosnika, no što bi vojska mogla raditi na samoj granici, bi li bila naoružana, još nije sasvim jasno

'Po sadašnjim zakonskim rješenjima vojska može davati samo potporu. to je mogla i ranije i za vrijeme prošle migrantske krize, tu se ništa nije promijenilo. Policijske ovlasti nemaju', kazao je novinarima u Saboru bivši ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić.

Slovenija je prije nekoliko godina svojoj vojsci na granici omogućila drugačije ovlasti, no Ostojić kaže da se u Hrvatskoj za to treba mjenjati zakon. 'Potrebno je promijeniti zakon, oni imaju drugačije zakonsko rješenje, dozvoljavaju vojsci i policijsku ovlast. toga kod nas nema. Prema tome, svi oni koji u ovom trenutku govore da se može upotrijebiti vojsku u zaštiti granice, moraju shvatiti da je policija ta koja čuva granicu, štiti granicu, a vojska im može samo pomagati', kaže Ostojić.

Bivši ministar unutarnjih poslova, koji je i sam bio involviran u migrantsku krizu 2015. smatra da se ne treba ići u takve izmjene zakona. 'S 6200 policajaca imamo dovoljno snaga za ispunjavanje zadaća. ali ne možete vojsci dodjeljivati ovlast jer to nije njihov primarni zadatak. Vojska puca, a ako dođe do toga onda to mora biti ozbiljna kriza', rekao je Ostojić.

Ostojić je uvjeren da je policija dovoljno sposobna da obavi svoju zadaću i 'čudi ga ovakvo izražavanje nepovjerenja prema MUP-u'. 'Tek kada bi došlo do krize u kojoj je potrebno angažirati vojsku, vjerujem da će onda Vijeće za nacionalnu sigurnost možda ponuditi neka nova rješenja', rekao je Ostojić.