Osobne iskaznice s trajnim važenjem ipak nisu trajne: Građani ih moraju zamijeniti

Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, svoje osobne iskaznice morat će zamijeniti 13.277 osoba . Kako se radi uglavnom o starijim, bolesnim, slabije ili potpuno nepokretnim osobama, koje se uglavnom ne služe internetom, policija će uputiti pisane obavijesti na njihove kućne adrese.

Građani koji imaju osobne iskaznice izdane prije 1. siječnja 2003. godine s trajnim rokom važenja, ipak će morati zamijeniti iskaznice do 3. kolovoza 2026. Radi se o primjeni uredbe Vijeća EU od prošle godine, upozorili su iz PU šibensko-kninske .

"U slučajevima kada osoba neće moći osobno pristupiti u policijsku upravu/postaju radi podnošenja zahtjeva, organizirat će se izlazak službenih osoba na kućnu adresu. Članovi obitelji ili osobe koje brinu o njima trebaju dogovoriti termin dolaska službene osobe radi zaprimanja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice i njezina preuzimanja", poručuju iz policije.

Inače, Hrvatska je bila jedna od rijetkih zemalja na svijetu koja je imala trajni rok važenja osobne iskaznice za osobe starije od 70 godina. No, zbog uvođenja digitalnih certifikata te prilagođavanja suvremenim standardima provjere identiteta, najdulji rok važenja iskaznice je sada 40 godina, dok je važenje digitalnih certifikata pet godina.

Detaljne informacije vezane uz izradu osobne iskaznica nalaze se na stranici MUP-a Republike Hrvatske - Osobna iskaznica (eOI).