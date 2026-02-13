obavijest policije

Osobne iskaznice s trajnim važenjem ipak nisu trajne: Građani ih moraju zamijeniti

M.Da.

13.02.2026 u 09:11

Osobna iskaznica - ilustracija
Osobna iskaznica - ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Slavko Midzor/PIXSELL
Bionic
Reading

Građani koji imaju osobne iskaznice s trajnim rokom važenja, izdane prije 1. siječnja 2003. godine, moraju ih zamijeniti do 3. kolovoza

Građani koji imaju osobne iskaznice izdane prije 1. siječnja 2003. godine s trajnim rokom važenja, ipak će morati zamijeniti iskaznice do 3. kolovoza 2026. Radi se o primjeni uredbe Vijeća EU od prošle godine, upozorili su iz PU šibensko-kninske.

Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, svoje osobne iskaznice morat će zamijeniti 13.277 osoba. Kako se radi uglavnom o starijim, bolesnim, slabije ili potpuno nepokretnim osobama, koje se uglavnom ne služe internetom, policija će uputiti pisane obavijesti na njihove kućne adrese.

vezane vijesti

"U slučajevima kada osoba neće moći osobno pristupiti u policijsku upravu/postaju radi podnošenja zahtjeva, organizirat će se izlazak službenih osoba na kućnu adresu. Članovi obitelji ili osobe koje brinu o njima trebaju dogovoriti termin dolaska službene osobe radi zaprimanja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice i njezina preuzimanja", poručuju iz policije.

Inače, Hrvatska je bila jedna od rijetkih zemalja na svijetu koja je imala trajni rok važenja osobne iskaznice za osobe starije od 70 godina. No, zbog uvođenja digitalnih certifikata te prilagođavanja suvremenim standardima provjere identiteta, najdulji rok važenja iskaznice je sada 40 godina, dok je važenje digitalnih certifikata pet godina.

Detaljne informacije vezane uz izradu osobne iskaznica nalaze se na stranici MUP-a Republike Hrvatske - Osobna iskaznica (eOI).

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
obavijest policije

obavijest policije

Osobne iskaznice s trajnim važenjem ipak nisu trajne: Građani ih moraju zamijeniti
policija ga zaustavila

policija ga zaustavila

Rea nanjušila gotovo 6 kilograma kokaina u Mercedesu na zapadu Zagreba
NOVA ARENA MOĆI

NOVA ARENA MOĆI

Turski F-16 iznad Somalije: Što Ankara zapravo traži na strateškom Rogu Afrike?

najpopularnije

Još vijesti