Osjećam se k’o doma: Prosječna penzija običnih smrtnika ovdje je oko 1300 kuna, penzija političara - 40.000 kuna

Nakon Kolumbije Jasen Boko piše iz Meksika, za koji kaže: 'Još uvijek naime vjerujem da su Maye za Meksiko znatno važniji od tekile.' Pozabavio se i dobrim i lošim stranama socijalističke revolucije, ali i američke demokracije, o čemu je raspravljao s Amerikancem Charliejem - uz tekilu. Dio je to ekskluzivnog serijala putopisa iz Južne i Srednje Amerike koji se uskoro primiče kraju odlaskom na posljednju destinaciju - Kubu

Oni koji pažljivije prate ovaj serijal možda će se zapitati gdje je u cijeloj priči Che Guevara i kakve veze on ima s Meksikom? I je li taj Boko možda zaglavio u turizmu karipskih pješčanih plaža ili još 'ganja' argentinskog revolucionara? E pa, ako već pitate, i prije pojave subcomandantea Marcosa, Meksiko je bio ključno mjesto Cheove revolucionarne karijere - u njemu je, nakon što je 1954. svjedočio jednoj od prvih izravnih intervencija CIA-e u svijetu, onoj u Gvatemali, i rušenju socijalističkog predsjednika Arbenza, dobio politički azil. Bio je svjedok rušenja gvatemalskog demokratskog sustava koji nije odgovarao Velikom bratu i shvatio je da sa svijetom nešto treba napraviti kako bi postao bolji.

Ipak, nismo tu zbog turizma i plaža, riječ je o arheološki najbogatijem dijelu Meksika (Nikolina je, ako niste znali, arheolog), kojim su stoljećima dominirali Maye, ostavivši iza sebe tragove izuzetne civilizacije, po meni najzanimljivije u obje Amerike. Za razliku od kasnijih Inka, s kojima su se španjolski osvajači brutalno obračunali kad su bili na civilizacijskom vrhuncu, Maye su zlatne dane doživjeli puno prije europske pljačke Južne i Srednje Amerike. Ali Maye su kao narod opstali do danas, a upravo borba zapatista mogla bi promijeniti njihovu sudbinu obespravljenih siromaha i pukih promatrača onoga što se događa u njihovoj zemlji.

Dobro, spomenuti susret koji je zadobio razmjere mita dogodio se u glavnom gradu Meksika, a ti se smucaš Yucatanom, 1500 kilometara istočnije, reći će oni koji uvijek imaju primjedbe, ali imam i za takve odgovor. Che je upravo na Yucatanu, fasciniran kulturom starosjedilaca Maya, proveo medeni mjesec s prvom ženom Hildom Gadeom prije nego je na brodu otplovio u revoluciju. O tome koliko mu je Hilda, peruanska revolucionarka, bila bitna, najbolje svjedoči činjenica da se u njegovu dnevniku s medenog mjeseca ona ne spominje nijednom riječju, ali i to je neka druga priča...

Koliko je svijet koji su stvorili zaista bio bolji i pravedniji, dalo bi se o tome nadugo i naširoko raspravljati, ali taj dio ostavljam za posljednju destinaciju ovog puta, Kubu. Jedan slučajan susret u Meksiku tako je pomogao stvoriti komunističku državu pod nosom uvijek paranoične Amerike, a Chea, anonimnog argentinskog liječnika, to je revolucionarno iskustvo pretvorilo u jedan od najprepoznatljivijih simbola dvadesetog stoljeća. Uz Coca-colu, naravno!

Charlie je nakon dva-tri dana našeg intenzivnog druženja nastavio diskusiju s tekilom sam, a mi smo se dali u obilazak veličanstvenih ruševina kulture Maya. Još uvijek naime vjerujem da su Maye za Meksiko znatno važniji od tekile! Premda, to kako rade margaritu u ovom dijelu svijeta može te natjerati da zaboraviš zašto si uopće ovdje...

Taj pokret čine siromašni i obespravljeni seljaci, najčešće upravo potomci starosjedilaca Maya. Gerila Chiapasa, zapatisti, formirani su 1994. i imaju dugu tradiciju sukoba i primirja s vladom, a subcomandante se u međuvremenu 'samoukinuo' pa je otkriveno da se radi o Rafaelu Sebastiánu Guillénu Vicenteu, profesoru sociologije i filozofije, koji je i plodan esejist na antiimperijalističke teme. Usput, baš kao i Che, subcomandante je fascinirao žene, pogotovo one iz bogatijih slojeva protiv kojih ratuje.

Već sam i sebi dosadio napominjući koliko su ljudi na ovom kontinentu, od Ognjene zemlje do granice sa SAD-om, ljubazni i spremni pomoći, a ni Chiapas u tome nije izuzetak. I još nešto bitno: vjerujte mi, onaj stereotip još iz kaubojskih filmova o lijenim Meksikancima, koji sjede prekriveni sombrerima u nekoj dubokoj hladovini i ništa ne rade, odavno je nepostojeći. Ovdje ljudi, oni koji imaju posao i oni koji i bez stalnog posla pokušavaju preživjeti, marljivo rade, nažalost za puno manju plaću od one na našoj strani svijeta, pa čak i u Hrvatskoj. Ali ovaj dio svijeta, od Patagonije do Srednje Amerike, dobro je posjetiti kako bi nam bilo jasnije odakle kontinentu tolika potreba za revolucijama, gerilama i nasilnim preuzimanjima vlasti.

Bit će zanimljivo vidjeti hoće li borba zapatista za pravedniji svijet na Cheovom tragu, ovaj put demokratskim sredstvima, promijeniti nešto u Meksiku. Oni koji se tog 'pravednijeg' svijeta boje su rijetki, ali to su moćni i bogati Meksikanci i Veliki brat u sjevernom susjedstvu, koji profitira na njihovim siromaštvu. Gdje bi inače, u pravednom svijetu, pronašli jeftinu radnu snagu koja omogućuje enorman profit?

Ali za priču o navodno 'pravednom svijetu' morat ćete pričekati Kubu, moju posljednju destinaciju četveromjesečnog putovanja.