Osam godina zbog silovanja i zlostavljanja mještana Hrvatskog Čuntića u ljeto 1991.

Na osam godina zatvora nepravomoćno u odsutnosti u četvrtak je na zagrebačkom Županijskom sudu osuđen Pero Jekić (58), optužen da je 30. srpnja 1991. u Hrvatskom Čuntiću kao pripadnik srpske paravojske silovao 57-godišnjakinju, psihički i fizički zlostavljao njenog supruga te pokušao silovati još jednu mještanku

'Tijekom postupka ispitani su oštećeni te nekoliko svjedoka koji su nedvojbeno potvrdili da je silovanje, pokušaj silovanja i zlostavljanja počinio Jekić. Oštećeni su potvrdili kako je Jekić najprije silovao tada 57-godišnjakinju koju je potom silovao Karaica, a zatim i još jedna nepoznata osoba. Jekić je potom pokušao silovati još jednu mještanku Hrvatskog Čuntića, ali do toga nije došlo zbog njegove spolne nemoći. Za vrijeme silovanja, sva trojica su psihički i fizički zlostavljali supruga 57-godišnjakinje kojeg su boli nožem i namaknuvši mu uže oko vrata tjerali da se sam objesi', rekao je u obrazloženu presude sudac Kevrić.

Napomenuo je kako je Jekić, koji živi na području Rume u Srbiji, ispitan zamolbenim putem te da je poricao optužbu navodeći da se u to vrijeme nije nalazio u Hrvatskom Čuntiću već u svom selu Gornja Bačuga. Uz to, Jekić se branio kako osobno poznaje još 11 osoba s identičnim prezimenom te da je moglo doći do zamjene identiteta.

Jekića su, nadodao je sudac, nedvojbeno prepoznali oštećenici budući da je stanovao u susjednom selu te je sa sinom oštećenih zajedno igrao nogometnu ligu. Također, dio svjedoka je naveo kako u inkrimirano vrijeme nisu vidjeli Jekića u Gornjoj Bačugi, a za kojeg su izričito tvrdili da ga poznaju.

Sudsko vijeće je prilikom izricanja presude kao olakotnu okolnost ocijenilo Jekićevu raniju neosuđivanost, dok su kao otegotne okolnosti uzete u obzir težina i bezobzirnost tijekom počinjenja kaznenih djela.