Orbanu se trese fotelja, a Trump šalje poruke: 'Viktor nikada neće iznevjeriti veliki narod Mađarske'

Još je dva mjeseca ostalo do parlamenarnih izbora u Mađarskoj, a prema posljednjim anketama stranka aktualnog premijera Viktora Orbana mogla bi lako izgubiti. No, sada je Orbanu stigla poruka njegovog velikog prijatelja iz Amerike
Američki predsjednik Donald Trump oglasio se na svojoj mreži Truth Social kako bi mađarskom premijeru poslao poruku uoči izbora.
'Visoko cijenjeni predsjednik vlade Mađarske, Viktor Orbán, uistinu je snažan i moćan vođa, s dokazanim rezultatima i iznimnim postignućima. On neumorno brani interese svoje velike zemlje i svog naroda te ih iskreno voli, baš kao što ja činim za Sjedinjene Američke Države. Viktor naporno radi na zaštiti Mađarske, rastu gospodarstva, otvaranju radnih mjesta, promicanju trgovine, zaustavljanju ilegalnih migracija i osiguravanju zakona i reda.
Odnosi između Mađarske i SAD-a dosegnuli su nove razine suradnje i izvanrednih postignuća tijekom moje administracije, ponajprije zahvaljujući predsjedniku vlade Orbánu. Veselim se nastavku bliske suradnje s njim kako bi obje naše zemlje mogle dodatno unaprijediti ovaj iznimno uspješan put suradnje i uspjeha.
Bio sam ponosan što sam Viktora podržao za reizbor 2022. godine, a čast mi je učiniti to ponovno. Viktor Orbán je istinski prijatelj, borac i pobjednik te ima moju potpunu i bezrezervnu potporu za reizbor na dužnost predsjednika vlade Mađarske – on nikada neće iznevjeriti veliki narod Mađarske', napisao je Trump.
No, unatoč porukama iz SAD-a, ako je vjerovati anketama, Orbanu se ne piše dobro. Mađarska oporbena stranka desnog centra Tisza zadržala je u siječnju vodstvo od 10 postotnih bodova u anketama javnog mnijenja ispred stranke premijera Viktora Orbana Fidesz, pokazala je posljednja anketa. Fidesz ima veću podršku samo među biračima starijim od 59 godina koji žive u selima i malim gradovima.