Orbanu se trese fotelja, a Trump šalje poruke: 'Viktor nikada neće iznevjeriti veliki narod Mađarske'

'Visoko cijenjeni predsjednik vlade Mađarske, Viktor Orbán , uistinu je snažan i moćan vođa, s dokazanim rezultatima i iznimnim postignućima. On neumorno brani interese svoje velike zemlje i svog naroda te ih iskreno voli, baš kao što ja činim za Sjedinjene Američke Države. Viktor naporno radi na zaštiti Mađarske , rastu gospodarstva, otvaranju radnih mjesta, promicanju trgovine, zaustavljanju ilegalnih migracija i osiguravanju zakona i reda.

Odnosi između Mađarske i SAD-a dosegnuli su nove razine suradnje i izvanrednih postignuća tijekom moje administracije, ponajprije zahvaljujući predsjedniku vlade Orbánu. Veselim se nastavku bliske suradnje s njim kako bi obje naše zemlje mogle dodatno unaprijediti ovaj iznimno uspješan put suradnje i uspjeha.

Bio sam ponosan što sam Viktora podržao za reizbor 2022. godine, a čast mi je učiniti to ponovno. Viktor Orbán je istinski prijatelj, borac i pobjednik te ima moju potpunu i bezrezervnu potporu za reizbor na dužnost predsjednika vlade Mađarske – on nikada neće iznevjeriti veliki narod Mađarske', napisao je Trump.

No, unatoč porukama iz SAD-a, ako je vjerovati anketama, Orbanu se ne piše dobro. Mađarska oporbena stranka desnog centra Tisza zadržala je u siječnju vodstvo od 10 postotnih bodova u anketama javnog mnijenja ispred stranke premijera Viktora Orbana Fidesz, pokazala je posljednja anketa. Fidesz ima veću podršku samo među biračima starijim od 59 godina koji žive u selima i malim gradovima.