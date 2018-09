Orbanova patetika: Spremate se osuditi Mađarsku koja je svojom krvlju pridonijela sjajnoj europskoj povijesti

Mađarski premijer Viktor Orban u utorak je u raspravi s europarlamentarcima o izvješću o stanju u Mađarskoj ustvrdio kako se Europski parlament sprema osuditi čitav mađarski narod.

"Znam da ste vi već zauzeli stajalište po ovom pitanju i znam da će velika većina vas podržati ovo izvješće. Znam i to da moj govor neće promijeniti vaše mišljenje. Ipak sam došao ovamo jer se vi sada spremate osuditi ne samo jednu vladu, nego jednu čitavu državu, jedan čitav narod. Osudit ćete Mađarsku koja je već tisuću godina dijelom europske kršćanske obitelji. Mađarsku koja je svojim naporima, i ako je to bilo potrebno svojom krvlju, pridonijela našoj sjajnoj europskoj povijesti. Mađarsku koja se pobunila i uzela u ruke oružje protiv najveće vojske na svijetu, protiv Sovjeta te je tako podnijela tešku žrtvu za slobodu i demokraciju te kada je to bilo potrebno otvorila je svoje granice svojim istočnonjemačkim prijateljima", rekao je Orban na plenarnoj sjednici zastupnicima u Europskom parlamentu.