Orban je najavio pokretanje antiratne kampanje: 'Europljani žele započeti rat'

Mađarski premijer Viktor Orbán najavio je danas pokretanje antiratne kampanje, nakon koje će uslijediti mirovni skupovi diljem zemlje, te naznačio da to smatra nužnim s obzirom na, kako smatra, ratobornu politiku Europske unije u podršci Ukrajini u sukobu s Rusijom.
'Opasnost od širenja rata veća je nego ikad. Europljani žele započeti rat. I mi smo Europljani, ali ne želimo se boriti. Mađari se neće boriti', rekao je Orban u video obraćanju koje je emitirala televizija M1, prenosi Tass.
Istaknuo je da će, zajedno s mirovnim zagovornicima, organizirati 'niz antiratnih akcija' diljem zemlje, od kojih će se prva održati 15. studenog u Gyoru.
'Pokažimo cijelom svijetu da Mađarska ne želi rat', rekao je Orban.
Podsjetio je da je 23. listopada u Budimpešti održan "Marš mira" i antiratni skup koji je privukao 80.000 ljudi.
'Marš mira bio je fantastičan uspjeh. Mnogi od nas govorili su protiv rata, za mir. Hvala svima koji su tada bili tamo', rekao je Orban.
Premijera je podržao i ministar vanjskih poslova Peter Sijarto, koji je izjavio da će se svakako pridružiti antiratnoj kampanji i prisustvovati sastanku u Gyoru.