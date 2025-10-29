Orban je najavio pokretanje antiratne kampanje: 'Europljani žele započeti rat'

'Opasnost od širenja rata veća je nego ikad. Europljani žele započeti rat. I mi smo Europljani, ali ne želimo se boriti. Mađari se neće boriti', rekao je Orban u video obraćanju koje je emitirala televizija M1, prenosi Tass.

Istaknuo je da će, zajedno s mirovnim zagovornicima, organizirati 'niz antiratnih akcija' diljem zemlje, od kojih će se prva održati 15. studenog u Gyoru.