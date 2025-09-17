Optužbe u Otvorenom: Pavliček tvrdi da DP kupuje glasove, Mlinarić uzvraća

Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček večeras je u HTV-ovoj emisiji Otvoreno optužio članove Domovinskog pokreta za kupovanje glasova na lokalnim izborima u Vukovaru, rekavši da cijela priča vodi ka prvom čovjeku DP-a Ivanu Penavi, dok je saborski zastupnik DP-a Stipo Mlinarić rekao da je Pavliček dolazio kod siromašnih obitelji i umirovljeničkih udruga i nudio im novac

Time je ponovljen obračun između zastupnika Domovinskog pokreta i gradonačelnika Vukovara koji se ranije danas dogodio u sabornici, gdje je Ivan Turudić podnio Izvješće glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u 2024, donosi HRT. Pavliček (Hrvatski suverenisti) je u Otvorenom rekao da su pojedini članovi DP-a kupovali glasove u Vukovaru. 'Iza ovih riječi jasno stojim i nemam nikakav problem to i reći', dodao je.

'Uoči drugog kruga lokalnih izbora u medijima su izašle informacije da pojedini članovi iz vrha DP-a s područja grada Vukovara kupuju glasove za 20 i 30 eura za mog protukandidata i na taj način čine teško kazneno djelo', rekao je Pavliček. Naveo je da je nakon toga nekoliko članova HS-a, uključujući i njega, bilo ispitano od strane policijskih službenika, te da su dali saznanja i konkretna imena. 'Cijela priča vodi ka prvom čovjeku DP-a', rekao je Pavliček. Dodao je da je Penava na dan samih izbora bio u kontaktu s prvoosumnjičenikom, 'gospodinom Lazićem', kojemu je na mobitel pred svjedocima, kako tvrdi Pavliček, rekao: 'Nemoj se ništa brinuti, ja ću to riješiti'. Rekao je i kako, unatoč svim saznanjima, do danas nitko iz redova DP-a nije ispitan. 'Prvoosumnjičeni, koji je kupovao glasove za 20, 30 eura i nudio još dodatnih 100 eura za svakih 10 novih glasova za gospodina Domagoja Bilića, nije ispitan. On je u međuvremenu bacio svoj mobitel, promijenio broj kako bi sakrio dokaz', rekao je Pavliček.