Optužbe u Otvorenom: Pavliček tvrdi da DP kupuje glasove, Mlinarić uzvraća

Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček večeras je u HTV-ovoj emisiji Otvoreno optužio članove Domovinskog pokreta za kupovanje glasova na lokalnim izborima u Vukovaru, rekavši da cijela priča vodi ka prvom čovjeku DP-a Ivanu Penavi, dok je saborski zastupnik DP-a Stipo Mlinarić rekao da je Pavliček dolazio kod siromašnih obitelji i umirovljeničkih udruga i nudio im novac
Time je ponovljen obračun između zastupnika Domovinskog pokreta i gradonačelnika Vukovara koji se ranije danas dogodio u sabornici, gdje je Ivan Turudić podnio Izvješće glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u 2024, donosi HRT.
Pavliček (Hrvatski suverenisti) je u Otvorenom rekao da su pojedini članovi DP-a kupovali glasove u Vukovaru.
'Iza ovih riječi jasno stojim i nemam nikakav problem to i reći', dodao je.
'Uoči drugog kruga lokalnih izbora u medijima su izašle informacije da pojedini članovi iz vrha DP-a s područja grada Vukovara kupuju glasove za 20 i 30 eura za mog protukandidata i na taj način čine teško kazneno djelo', rekao je Pavliček.
Naveo je da je nakon toga nekoliko članova HS-a, uključujući i njega, bilo ispitano od strane policijskih službenika, te da su dali saznanja i konkretna imena.
'Cijela priča vodi ka prvom čovjeku DP-a', rekao je Pavliček.
Dodao je da je Penava na dan samih izbora bio u kontaktu s prvoosumnjičenikom, 'gospodinom Lazićem', kojemu je na mobitel pred svjedocima, kako tvrdi Pavliček, rekao: 'Nemoj se ništa brinuti, ja ću to riješiti'.
Rekao je i kako, unatoč svim saznanjima, do danas nitko iz redova DP-a nije ispitan.
'Prvoosumnjičeni, koji je kupovao glasove za 20, 30 eura i nudio još dodatnih 100 eura za svakih 10 novih glasova za gospodina Domagoja Bilića, nije ispitan. On je u međuvremenu bacio svoj mobitel, promijenio broj kako bi sakrio dokaz', rekao je Pavliček.
Mlinarićev odgovor
Stipo Mlinarić, saborski zastupnik Domovinskog pokreta, rekao je da je Pavliček prvi gradonačelnik u povijesti Vukovara izabran glasovima SDSS-a.
Rekao je da je sam Pavliček dolazio kod siromašnih obitelji i umirovljeničkih udruga i nudio im novac.
Rekao je i da iz Pavličeka progovara njegov mentor, 'podoficir JNA' Mario Radić, inače bivši zamjenik predsjednika i politički tajnik DP-a.
Pavliček je odbacio Mlinarićeve tvrdnje o glasovima SDSS-a i pozvao ga da se ne sramoti u javnosti.
'Mi samo očekujemo od državnog odvjetnika, što sam danas rekao, to je nikakav pritisak, da se ovaj slučaj nastavi, da se ispitaju oni koji su u tome sudjelovali. Mi znamo tko je u tome sudjelovao, a znaju i kolege iz DP-a, znaju i građani Vukovara', rekao je.
Mlinarić je pak rekao da je SDSS Pavličeku donio 585 glasova te da im je zato 'dužnik'. Rekao je i da je Pavliček u Vukovaru poznat 'kao grebator'.
Ahmetović o radu DORH-a: Pohvale i primjedbe
Komentirajući Turudićevo predstavljanje izvješća u Saboru, Mirela Ahmetović, predsjednica Nacionalnog protukorupcijskog vijeća (SDP), rekla je da mu se mora priznati da je ostao u sabornici od početka do kraja. Rekla je i da u radu DORH-a u 2024. postoje pozitivni elementi, a prije svega je istaknula povećanje plaća zaposlenicima i popunjavanje kadrovskih rupa.
Što se pak tiče primjedbi, rekla je da ostaje u zraku mogu li u DORH-u neovisno raditi svoj posao, a navela je i kašnjenje i nepostupanje po nekim slučajevima.
Habijan: Pitanje dobne strukture
Damir Habijan, ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije (HDZ), rekao je da je Turudić dobro detektirao pitanje dobne strukture.
'Ako gledamo državne odvjetnike, odnosno njegove zamjenike, ako se ne varam, gotovo 40 posto je starije od 55 godina, što sigurno dugoročno nije dobro', rekao je Habijan. Međutim, rekao je da možemo biti zadovoljni u pogledu kadrova i infrastrukture, a istaknuo je i broj riješenih predmeta, koji je 10 posto veći u odnosu na 2023.
Mlinarić i Pavliček o Turudiću
Mlinarić se osvrnuo i na kritike DP-a na Turudićev račun u vrijeme afere s pucanjem DP-ovog bivšeg ministra Josipa Dabre, za kojeg je rekao da je bio žrtva 'prekomjernog granatiranja'.
'Mi smo komunicirali u ono vrijeme točno ono što smo trebali komunicirati. I danas bi to napravili', rekao je. Pavliček je rekao da nije podržavao Turudićev izbor, ali da ga je razuvjerio u nekoliko postupaka.