Mostovac Turudiću: Udrugama bliskim Možemo! prihodi su porasli za 900 posto, istražite to

„Konfabulirate, izmišljate, čitate članke iz Nacionala“, uzvratila mu je Urša Raukar Gamulin (Možemo), a slično mu je poručio i Marin Živković (Možemo).

Miletić tvrdi da su udruge , čiji su prihodi rasli, pretežito ljudi iz Možemo , pa navodi Gordana Bosanca, Noah Krajevića, Nikolu Devčića, Teodora Celakoskog, „sivu eminenciju Možemo kojemu je u godini dana isplaćeno 277.000 eura“.

Činjenica je, pet udruga u Zagrebu dobilo je (iz zagrebačkog proračuna) više od 1, 2 milijuna eura, neki pišu da se radi o kružnim prevarama, neka se to ispita, pozvao je Miletić Ivana Turudića koji je u srijedu Saboru podnio Izvješće o radu državnih odvjetništava u 2024.

HDZ-ova Danijela Blažanović primijetila je da Možemo u ovome slučaju relativizira pisanje medija. Kad se pojave naslovi vezano za Možemo, stvara se dojam da je to nešto nebitno, a obratno je kad se radi o HDZ-u, primijetila je zastupnica.

'Mostovac' je izazvao broje reakcije kolega iz lijeve oporbe nakon što im je, na njihovo apostrofiranje da u društvu raste govor mržnje, uzvratio da su oni ti koji projiciraju mržnju, a onda okreću pilu naopako.

Nakon koncerta na Hipodromu, neki od vas su na društvenim mrežama pisali o hipodromskim kopitima, a bivša ministrica ljevice je opravdavala ubojstvo Charliea Kirka, desnog političkog aktiviste, tvrdi Miletić i pita se što je to, ako nije govor mržnje.

Vi baljezgate, uzvratio mu je Mate Vukušić (SDP), nazivajući ga "tzv. katolikom", a Irena Dragić (SDP) ga prozvala da je u Katoličkim skautima, koje je vodio, nakon sebe „odredio“ čovjeka koji je osuđeni pedofil.

Na Miletićevu je stranu stao Josip Jurčević (NZ) koji je izjave s ljevice označio „crvenim fašizmom“ te naveo da je jednaku retoriku o ustašizaciji Hrvatske, kakva se s ljevice slušala proteklih dana, krajem 80-ih godina nametnuo Slobodan Milošević.

