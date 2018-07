Oprez, opet stiže nevrijeme! Za dobar dio Hrvatske izdan žuti alarm

Iako su gotovo posvuda danas bile prave ljetne temperature, promjena vremena u neke je krajeve stigla večeras, dok će dio Hrvatske nestabilno vrijeme iskusiti noćas

Meterolozi za sutra najavljuju u većini krajeva promjenljivo i nestabilno, lokalno uz pljuskove i grmljavinu. Mjestimice su mogući izraženiji pljuskovi i obilnija oborina, osobito u zapadnim predjelima. Sunčanije i uglavnom bez kiše zadržat će se u Dalmaciji. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a na sjevernom Jadranu i bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, na Jadranu od 20 do 24, a najviša dnevna uglavnom od 22 do 27, na Jadranu od 26 do 30 °C.