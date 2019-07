Oporba u saborsku proceduru šalje prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja Kuščeviću, on danas daje ostavku?

Klub zastupnika SDP-a, uz potporu još nekih oporbenih stranaka, u saborsku će proceduru uputiti prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja ministru uprave Lovri Kuščeviću

Kako su mediji već pisali, najizgledniji je scenarij u kojemu Kuščević danas sam podnosi ostavku.

'Prevladava takvo mišljenje jer je ova afera izravno povezana s funkcijom koju obnaša i koju je obnašao. Ako dođe do smjene, a izvjesna je, onda će do toga doći jedino na način da on sam da ostavku' - uvjeren je u izjavi za Jutarnji jedan član Predsjedništva HDZ-a.