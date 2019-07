Ministar Kuščević već sutra podnosi ostavku, to je scenarij Martine Dalić?

Ne postoje više dvojbe u HDZ-u oko toga da ministar uprave Lovro Kuščević zbog afera s imovinom mora otići, sada je samo pitanje kako će se postaviti Andrej Plenković kako ne bi ispalo da pristaje na ultimatum HNS-a koji je prvi javno zatražio smjenu, zaključak je nakon razgovora s više sugovornika iz svih političkih opcija.

'Prevladava takvo mišljenje jer je ova afera izravno povezana s funkcijom koju obnaša i koju je obnašao. Ako dođe do smjene, a izvjesna je, onda će do toga doći jedino na način da on sam da ostavku ' - uvjeren je u izjavi za Jutarnji jedan član Predsjedništva HDZ-a.

Premijer je već mogao razriješiti situaciju s Kuščevićem, ali on je ovih dana zauzet oko pregovora o budućim čelnim ljudima Europske unije pa se čeka da se u srijedu vrati u Zagreb. Ako dođe do dogovora, Plenković bi, a očekuju to i izvori bliski ministru uprave, mogao već u srijedu prije ili poslije užeg kabineta i sjednice Vlade, koja počinje u 15 sati, razgovarati s Kuščevićem. No, pitanje je hoće li odmah u srijedu dati ostavku, budući da se sastanak s koalicijskim partnerima očekuje tek idući tjedan, najvjerojatnije u utorak. No, možda baš zbog toga premijer odluči razriješiti u srijedu problem kako ne bi ispalo da pristaje na ultimatume koalicijskih partnera.