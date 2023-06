Oporba tvrdi da HDZ krši zakon imenovanjem Dajane Barbić članicom NO-a HRT-a

Saborski odbor za informiranje, informatizaciju i medije ranije je na svojoj sjednici podržao da Barbić koja bi u Nadzornom odboru HRT-a (NO HRT) trebala zamijeniti Davora Zoričića koji je zatražio razrješenje s te funkcije jer je otišao za državnog tajnika u Ministarstvo financija.

Jelena Miloš (Možemo!) smatra da se izborom Barbić za preostali dio mandata za člana NO HRT-a krši Zakon o HRT-u jer se, smatra, član ne može birati na ostatak mandata već samo na četiri godine kako to nalaže Zakon o HRT-u.

Kaže kako je do sada bila praksa da se to dopušta, ali da praksa ne može nadmašivati zakon. Stoga, drži da bi Odbor za informiranje, informatizaciju i medije trebao pokrenuti zahtjev za vjerodostojno tumačenje zakona kako bi se to pitanje konačno riješilo.