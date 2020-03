Oporba: Neka Bandić dogradnju pročistača otpadnih voda financira sredstvima EU-a

Oporba u zagrebačkoj Gradskoj skupštini zatražila je u četvrtak od gradonačelnika Milana Bandića da projekt dogradnje trećeg stupnja pročišćavanja otpadnih voda financira iz EU-ovih sredstava, umjesto da više od 400 milijuna kuna plate Zagrepčani

Predsjednik Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Renato Petek istaknuo je kako je važno da dogradnja Centra uđe u treću fazu, ali za to postoje sredstva u EU-u.

Ako bi vodstvo Zagreba prihvatilo oporbeni prijedlog, gradski proračun bi uštedio 415 milijuna kuna, kaže predsjednica Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a Anka Mrak-Taritaš, a za taj bi se novac moglo izgraditi osam škola.

No, dodala je, Bandića to ne zanima jer se ponaša kao "pijani milijarder" kojem je uvijek više do interesa njegovih prijatelja i različitih koncesionara nego do građana.

Predsjednik Kluba gradskih zastupnika SDP-a Zvane Brumnić upozorava da se za taj projekt, koji stoji 53,7 milijuna eura, ne želi ići na javni natječaj.

'Netransparentno financiranje i izbjegavanje javnog natječaja može dovesti do toga da Zagreb izgubi 1,4 milijarde kuna za 'Projekt Zagreb 2018', kojim bi trebali sanirati cjelokupnu gradsku mrežu vodovoda i odvodnje', tvrdi Brumnić.

Rada Borić iz Kluba zastupnika lijevog bloka kaže da Zagrepčani najbolje vide o čemu se radi kada na računima za vodu pogledaju koliko moraju plaćati za pročistač - kubik vode su prije plaćali pet kuna, a sada ga plaćaju 16 kuna.

Na pitanje novinara bi li zbog koronavirusa trebalo odgoditi sjednicu Gradske skupštine zakazanu za 19. ožujka, Brumnić je odgovorio kako će to pitanje vjerojatno razriješiti Stožer civilne zaštite.