OPG-ovima dodijeljeni važni certifikati: 'Treba uložiti napore da se ona i održi'

"Devedeset i pet posto proizvođača od njih 107 je s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije, 68 proizvođača je iz Zagreba, a 35 iz Zagrebačke županije. To govori da grad Zagreb i dalje u svom ruralnom prostoru ima poljoprivrednu proizvodnju i zaista treba uložiti napore da se ona i održi, a što Grada i čini", istaknula je izaslanica zagrebačkog gradonačelnika, pomoćnica pročelnice u Gradskom ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje Vlasta Ranogajec .

Na Tržnici Kvatrić gdje su OPG-ovima uručeni certifikati, Ranogajec je navela kako se to čini kroz različite oblike potpora dugi niz godina u nastojanju da ti kratki lanci prodaje opstanu i da lokalna proizvodnja nađe puteve do tržišta. Na Kvatriću je najviše certificiranih proizvođača, navela je, njih 26.

Istaknula je da je najveća vrijednost projekta da potrošači mogu doći na tržnicu i temeljem certifikata znati da je proizvođač proizvod sam proizveo i da je riječ o kratkom lancu prodaje.

Navela je i da Grad Zagreb provodi i projekt "Eko hrana u školama", okupljajući ekološke proizvođače koji putem "zelene javne nabave" dostavljaju ekološku hranu u škole. Dosad je to bila 31 škola, a od ove godine ekološka hrana dostavljat će se i u devet gradskih dječjih vrtića.

"Dugoročno je cilj da hrvatska, domaća hrana i još k tome ekološka zaista bude način na koji će se hraniti djecu u gradskim ustanovama", poručila je Ranogajec.

Voditelj Tržnice Zagreb Marin Rončević naveo je da je dodijeljeno 107 certifikata, 10 posto više nego lani, "što pokazuje rast i razvoj kroz niz godina". Podsjetio je da je projekt 2005. godine započela Udruga hrvatskih tržnica koja u njemu sudjeluje s Gradom Zagrebom i Tržnicama Zagreb.

"Ovaj certifikat ne pokazuje samo standarde kvalitete već i ukazuje na vaš trud i energiju koju ulažete u taj hrvatski proizvod", poručio je Rončević certificiranim OPG-ovima.

Tajnik Udruge hrvatskih tržnica Miljenko Ernoić rekao je da su prije 20 godina počeli sa sedam tržnica i 50-ak proizvođača, a sada je to 40 tržnica u 18 gradova i oko 700 OPG-ova, od kojih je više od 100 s tržnica Zagreba.

Najavio je na jesen "Dane hrvatskih tržnica" kako bi poručili građanima da se na tržnicama kupuje lokalno, svježe i sezonsko a što je, kako je rekao, zdravo za ljude i za okoliš. Istaknuo je da je ključna stvar povjerenje kupca u onoga tko proizvodi, jer nema prijevare, a ako je ima, ima je samo jednom - kupac se ne vraća i to je najveća kazna za onoga tko iznevjeri u tom lancu povjerenja.