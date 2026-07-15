Nevrijeme zahvatilo Pulu i kreće se prema Dalmaciji, vatrogasci već imaju posla

Snažno nevrijeme praćeno kišom i jakim vjetrom zahvatilo je u srijedu navečer područje Pule, a snažan vjetar koji nosi sve pred sobom zabilježen je i u Sukošanu kod Zadra. Na snazi je žuto upozorenje

Snažno nevrijeme praćeno kišom i jakim vjetrom zahvatilo je u srijedu navečer područje Pule, a posjetitelji koji su u sklopu Pulskog festivala došli u Arenu pogledati film Vinka Brešana "Kako je počeo rat na mom otoku", pola sata prije projekcije obaviješteni su o odgodi programa zbog olujnog nevremena. Udari vjetra nosili su smeće i razne predmete po ulicama, a posebno impresivan prizor pružio se na nebu gdje se formirao shelf cloud, karakterističan oblak povezan s prolaskom snažnog grmljavinskog sustava. Ovakvi oblaci često najavljuju naglu promjenu vremena, jače udare vjetra i pljuskove.

Tijekom večeri pulski vatrogasci su imali četiri intervencije zbog uklanjanja grana koje su pale na prometnice, dok se promet odvijao bez većih zastoja i poteškoća.

Prema podacima meteo portala Istramet glavnina pogoršanja vjerojatno stiže nešto nakon ponoći, kada će grmljavinski pljuskovi biti česta pojava, a moguće je i jače nevrijeme uz veliku grmljavinsku aktivnost. Pritom lokalno može biti jakog vjetra promjenjivog smjera.

"Na moru se razvio vrlo jak olujni sustav, ali čini se kako će glavninom ipak okrznuti Istru. Juri prema sjeveru Dalmacije", piše IstraMet. Kako se čini prema snimkama na društvenim mrežama, na području Zadra već je zapuhao jak vjetar.