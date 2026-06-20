Objavio GRAD VUKOVAR

Općina Škabrnja prva općina donator Stadiona 12 hrvatskih redarstvenika

L. Š. / Hina

20.06.2026 u 18:25

Stadion 12 hrvatskih redarstvenika
Stadion 12 hrvatskih redarstvenika Izvor: Pixsell / Autor: Davor Javorovic/PIXSELL
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Općina Škabrnja postala je prva hrvatska općina koja je donacijom podržala izgradnju Stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u Vukovaru, projekt koji predstavlja trajni spomen na dvanaestoricu poginulih hrvatskih redarstvenika, izvijestio je u subotu Grad Vukovar

'Ova donacija ima posebno značenje jer dolazi iz Škabrnje, mjesta koje je zajedno s Vukovarom postalo simbol hrvatskog stradanja, otpora i žrtve u Domovinskom ratu', navodi se u priopćenju bez navođenja iznosa donacije.

Podsjeća se da je 18. studenoga 1991. godine, dok je padao Vukovar, Škabrnja također proživljavala jedan od najtragičnijih dana u svojoj povijesti. Tada su u agresiji na to mjesto ubijeni hrvatski branitelji i civili, a Škabrnja je postala simbol stradanja hrvatskog naroda jednako kao i Vukovar.

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'Zato donacija Općine Škabrnja nadilazi financijski značaj. Ona predstavlja poruku zajedništva, poštovanja i trajne povezanosti dvaju mjesta koja povezuje ista sudbina – obrana domovine i ogromna žrtva podnesena za slobodnu i neovisnu Hrvatsku', ističe se u priopćenju.

Grad Vukovar navodi da se Stadion 12 hrvatskih redarstvenika gradi u čast dvanaestorice hrvatskih policajaca koji su 2. svibnja 1991. godine položili svoje živote u Borovu Selu. Njihova žrtva ostaje trajni simbol hrabrosti, odanosti domovini i odlučnosti hrvatskih branitelja u najtežim danima Domovinskog rata, poručuju.

Izgradnjom stadiona, kako navode u Gradu, želi se stvoriti ne samo moderan sportski objekt, već i trajni memorijal posvećen hrvatskim redarstvenicima i svim hrvatskim braniteljima. Stadion će, ističu, budućim generacijama svjedočiti o vrijednostima slobode, zajedništva i odgovornosti prema onima koji su dali svoje živote za našu domovinu.

Donacija Općine Škabrnja prva je među hrvatskim općinama i trebala bi potaknuti i druge jedinice lokalne samouprave, institucije, tvrtke i građane da se uključe u projekt. 'Vukovar i Škabrnja još jednom potvrđuju da ih povezuje više od povijesti – povezuje ih zajednička žrtva, zajedničko sjećanje i zajednička budućnost', stoji u priopćenju Grada Vukovara.

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