Općina Škabrnja prva općina donator Stadiona 12 hrvatskih redarstvenika

Podsjeća se da je 18. studenoga 1991. godine, dok je padao Vukovar, Škabrnja također proživljavala jedan od najtragičnijih dana u svojoj povijesti. Tada su u agresiji na to mjesto ubijeni hrvatski branitelji i civili, a Škabrnja je postala simbol stradanja hrvatskog naroda jednako kao i Vukovar.

'Ova donacija ima posebno značenje jer dolazi iz Škabrnje, mjesta koje je zajedno s Vukovarom postalo simbol hrvatskog stradanja, otpora i žrtve u Domovinskom ratu' , navodi se u priopćenju bez navođenja iznosa donacije.

'Zato donacija Općine Škabrnja nadilazi financijski značaj. Ona predstavlja poruku zajedništva, poštovanja i trajne povezanosti dvaju mjesta koja povezuje ista sudbina – obrana domovine i ogromna žrtva podnesena za slobodnu i neovisnu Hrvatsku', ističe se u priopćenju.

Grad Vukovar navodi da se Stadion 12 hrvatskih redarstvenika gradi u čast dvanaestorice hrvatskih policajaca koji su 2. svibnja 1991. godine položili svoje živote u Borovu Selu. Njihova žrtva ostaje trajni simbol hrabrosti, odanosti domovini i odlučnosti hrvatskih branitelja u najtežim danima Domovinskog rata, poručuju.

Izgradnjom stadiona, kako navode u Gradu, želi se stvoriti ne samo moderan sportski objekt, već i trajni memorijal posvećen hrvatskim redarstvenicima i svim hrvatskim braniteljima. Stadion će, ističu, budućim generacijama svjedočiti o vrijednostima slobode, zajedništva i odgovornosti prema onima koji su dali svoje živote za našu domovinu.

Donacija Općine Škabrnja prva je među hrvatskim općinama i trebala bi potaknuti i druge jedinice lokalne samouprave, institucije, tvrtke i građane da se uključe u projekt. 'Vukovar i Škabrnja još jednom potvrđuju da ih povezuje više od povijesti – povezuje ih zajednička žrtva, zajedničko sjećanje i zajednička budućnost', stoji u priopćenju Grada Vukovara.