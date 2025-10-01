'suvremeno ropstvo'

Opći štrajk u Grčkoj: Radnici ustaju protiv planova da se radi 13 sati dnevno

I.V./Hina

01.10.2025 u 11:07

Ilustracija
Ilustracija Izvor: EPA / Autor: ALEXANDROS BELTES
Život u Grčkoj u srijedu će zastati zbog općeg štrajka protiv planova konzervativne vlade da uvede mogućnost radnog dana od 13 sati

Prijevoz u Ateni, vlakovi i trajekti će biti poremećeni, a nastavnici, djelatnici u bolnicama i javni službenici će također sudjelovati.

Diljem zemlje su oko podneva najavljeni prosvjedi protiv reforme za koju se zalaže konzervativna vlada Kiriakosa Micotakisa.

Glavni sindikat u privatnom sektoru GSEE, koji predvodi štrajk zajedno sa sindikatom javnog sektora ADEDY, objavio je da reforma "ugrožava zdravlje i sigurnost radnika te uništava ravnotežu između profesionalnog i privatnog života".

Prokomunistički sindikat PAME je optužio vladu da želi uvesti "suvremeno ropstvo" za radnike i prisiliti ih da izdržavaju "nehumano radno vrijeme i bijedne plaće".

Sindikat je također odbacio, kako je rekao, "okrutnu deregulaciju" koja od dužničke krize 2009. ubrzano napreduje" u Grčkoj.

Krhko gospodarstvo

Najavljeni zakon omogućio bi rad od 13 sati dnevno za istog poslodavca u izvanrednim okolnostima i s dodatnom naknadnom.

U zemlji gdje se gospodarstvo oporavilo od dužničke krize, ali je i dalje krhko, ta mogućnost već postoji, ali samo ako radnik ima dva ili više poslodavaca.

Micotakis, na vlasti od 2019., istaknuo je da mnogi mladi trenutno rade dva posla i žele raditi više kako bi mogli zaraditi više.

"Jamčimo slobodu izbora i za posloprimca i za poslodavca. Zašto bi to bilo antisocijalno?", rekao je Micotakis ranije ovog mjeseca.

Ministrica rada Niki Kerameus je naglasila da je mjera "iznimna" i da neće postati opće mjesto.

"To je odredba koja važi do 37 dana godišnje, samo uz suglasnost radnika i s 40-postotnim povećanjem plaće", rekla je za kanal Mega TV ovog tjedna.

Unatoč padu nezaposlenosti i neprekinutom rastu BDP-a, koji je prema Europskoj komisiji prošle godine iznosio 2,3 posto, niske plaće su i dalje velik izvor zabrinutosti i jedan od glavnih problema Grka pored visokih životnih troškova.

Minimalna plaća, iako podignuta, iznosi 880 eura mjesečno.

Parlament još nije uključio raspravu o prijedlogu zakona u svoj kalendar, prema uredu za medije.

Po Eurostatu, Grci u prosjeku rade 39,8 sati tjedno dok je prosjek Europske unije 35,8 sati.

U turističkom sektoru, tijekom vrhunca sezone, konobari i kuhari rade produženo, ponekad i bez slobodnog dana u tjednu.

Zakonit radni dan u Grčkoj traje osam sati s mogućnošću plaćenog prekovremenog rada.

Grčka je već uvela mogućnost šestodnevnog radnog tjedna, a naročito tijekom velike potražnje u određenim sektorima poput turizma.

NAPAD DRONOVIMA?

VIDEO Gori jedna od najvećih ruskih rafinerija
magnituda 6,9

Raste broj poginulih u potresu na Filipinima, traga se za preživjelima
prije 34 godine

Na današnji dan počeo je napad srpsko-crnogorskih agresora i JNA na Dubrovnik

