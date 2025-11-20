Preminula legenda Bundeslige i prvak svijeta s Njemačkom

Vijest o njegovoj smrti objavio je Bayer Leverkusen na svojim službenim kanalima, uz poruku da je klub duboko potresen odlaskom bivšeg napadača koji je ostavio važan trag u povijesti 'Farmaceuta'.

Herzog je u Leverkusenu igrao od 1976. do 1983., ukupno sedam sezona, dok je prije toga šest godina nastupao za Fortunu Düsseldorf.

'Duboko nas je pogodila njegova smrt. Herzog je bio jedan od važnih dijelova klupske povijesti od sredine 70-ih do početka 80-ih, a i nakon igračke karijere dugo je radio u službi kluba', objavio je bundesligaš. S Fortunom je osvojio drugu ligu, a s Bayerom Kup Zapadne Njemačke.