Preminula legenda Bundeslige i prvak svijeta s Njemačkom

Tužna vijest iz Njemačke. Otišla je legenda njemačkog nogometa.
U 79. godini preminuo je Dieter Herzog, nekadašnji nogometaš Fortune Düsseldorf i Bayera Leverkusena.
Vijest o njegovoj smrti objavio je Bayer Leverkusen na svojim službenim kanalima, uz poruku da je klub duboko potresen odlaskom bivšeg napadača koji je ostavio važan trag u povijesti 'Farmaceuta'.
Herzog je u Leverkusenu igrao od 1976. do 1983., ukupno sedam sezona, dok je prije toga šest godina nastupao za Fortunu Düsseldorf.
'Duboko nas je pogodila njegova smrt. Herzog je bio jedan od važnih dijelova klupske povijesti od sredine 70-ih do početka 80-ih, a i nakon igračke karijere dugo je radio u službi kluba', objavio je bundesligaš. S Fortunom je osvojio drugu ligu, a s Bayerom Kup Zapadne Njemačke.
Herzog je upisao i pet nastupa za reprezentaciju Zapadne Njemačke te bio dio momčadi koja je osvojila Svjetsko prvenstvo 1974. Kao ofenzivac na lijevom krilu, dao je značajan doprinos pobjedama nad Jugoslavijom (2:0) i Švedskom (4:2), na putu do finalnog trijumfa protiv Nizozemske (2:1).