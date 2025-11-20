tužne vijesti

Preminula legenda Bundeslige i prvak svijeta s Njemačkom

S.Č.

20.11.2025 u 22:41

Dieter Herzog
Dieter Herzog Izvor: Profimedia / Autor: Profimedia
Bionic
Reading

Tužna vijest iz Njemačke. Otišla je legenda njemačkog nogometa.

U 79. godini preminuo je Dieter Herzog, nekadašnji nogometaš Fortune Düsseldorf i Bayera Leverkusena.

vezane vijesti

Vijest o njegovoj smrti objavio je Bayer Leverkusen na svojim službenim kanalima, uz poruku da je klub duboko potresen odlaskom bivšeg napadača koji je ostavio važan trag u povijesti 'Farmaceuta'.

Herzog je u Leverkusenu igrao od 1976. do 1983., ukupno sedam sezona, dok je prije toga šest godina nastupao za Fortunu Düsseldorf.

'Duboko nas je pogodila njegova smrt. Herzog je bio jedan od važnih dijelova klupske povijesti od sredine 70-ih do početka 80-ih, a i nakon igračke karijere dugo je radio u službi kluba', objavio je bundesligaš. S Fortunom je osvojio drugu ligu, a s Bayerom Kup Zapadne Njemačke.

Herzog je upisao i pet nastupa za reprezentaciju Zapadne Njemačke te bio dio momčadi koja je osvojila Svjetsko prvenstvo 1974. Kao ofenzivac na lijevom krilu, dao je značajan doprinos pobjedama nad Jugoslavijom (2:0) i Švedskom (4:2), na putu do finalnog trijumfa protiv Nizozemske (2:1).

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
UOČI SUBOTNJEG OKRŠAJA

UOČI SUBOTNJEG OKRŠAJA

Perišić mu bio cimer: 'Nekad je pomagao na farmi, ali danas i dalje igra, a vidi mene...'
DRUGA STRANA MEDALJE

DRUGA STRANA MEDALJE

Andy Bara otkrio ekskluzivu o Dinamu i hit-treneru
ŠKEGRO ZA TPORTAL

ŠKEGRO ZA TPORTAL

Jagušićev agent otkrio nam istinu oko priče da ima ponudu Bayera: 'Informacije oko Dinama nisu točne'

najpopularnije

Još vijesti