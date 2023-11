Opća skupština UN-a pozvala na olimpijsko primirje

Rezolucija usvojena sa 118 glasova za, niti jednim protiv i dva suzdržana (Rusija i Sirija), poziva zemlje članice da se "poštuju olimpijsko primirje pojedinačno i kolektivno" od sedmog dana prije početka Olimpijskih igara u Parizu (26. srpnja do 11. kolovoza 2024.) i do sedmog dana nakon završetka Paraolimpijskih igara (28. kolovoza do 8. rujna).

U tekstu koji je pripremila Francuska također se naglašava "važnost suradnje između država članica za primjenu vrijednosti olimpijskog primirja u cijelom svijetu".

“Ne sjećam se svijeta koji se suočava s toliko sukoba, podjela, polarizacije”, komentirao je predsjednik Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO) Thomas Bach u UN-u, pozivajući na “slanje nedvosmislene poruke svijetu -da možemo doći zajedno čak i u vremenima ratova i kriza."