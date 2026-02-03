METEOALARM DILJEM ZEMLJE

Opasno vrijeme idućih dana: Jugo jača do olujne snage, nekima prijete i poplave

M.Č.

03.02.2026 u 06:52

tportal
Izvor: Cropix / Autor: Srecko Niketic
Bionic
Reading

Utorak će obilježiti južina, češta kiša i blago zatopljenje, ali i opasnost od poledice na kopnu u noći i rano ujutro

Na istoku Hrvatske promjenjivo oblačno uz mjestimične slabe oborine pa je ujutro moguća poledica. Puhat će umjeren jugoistočni vjetar. Jutarnja temperatura oko -2 °C, poslijepodne od 7 do 10 °C, javlja HRT.

U središnjoj Hrvatskoj oblačno, uz rijetku i slabu kišu. Ujutro ponegdje poledica, temperatura od -2 do 1 °C, a popodne do oko 8 °C uz jugoistočnjak.

Jača jugo

Na zapadu tmurno s povremenom kišom, lokalno i obilnijom. U Gorskoj Hrvatskoj u noći i ujutro oborina na granici kiše i snijega. Puhat će jugozapadnjak, a na sjevernom Jadranu jačati jugo. Najviša temperatura od 11 do 14 °C, u gorju do 10 °C.

U Dalmaciji mnogo oblaka, kiša češća u drugom dijelu dana te sve jače, prema otvorenom moru i olujno jugo. Najviša temperatura između 10 i 15 °C. Na krajnjem jugu tlak pada, jugo jača na jako do olujno, more sve valovitije, a kiša će pasti ponajprije popodne i navečer.

tportal
Izvor: Screenshot / Autor: DHMZ

Kišoviti i vjetroviti dani

Prema prognozi Petre Mikuš Jurković iz DHMZ-a, idućih dana bit će razmjerno toplo, ali kišovito i vjetrovito. Na Jadranu česta kiša, osobito u srijedu i petak, mjestimice obilna uz pljuskove i grmljavinu. Jugo jako do olujno, u četvrtak prolazno slabi.

U unutrašnjosti umjeren južni vjetar i blagi porast temperature uz povremenu kišu, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije.

Na snazi su upozorenja Meteoalarma; moguća poledica zbog oborine koja se ledi na tlu, osobito u Podravini i Međimurju (minimalna temperatura ispod 0 °C). Upozorava se i na jako do olujno jugo sa srednjom brzinom iznad 40 km/h i udarima iznad 65 km/h, otežane uvjete u prometu te mogućnost poplava.

