Opasno vrijeme idućih dana: Jugo jača do olujne snage, nekima prijete i poplave

Na istoku Hrvatske promjenjivo oblačno uz mjestimične slabe oborine pa je ujutro moguća poledica. Puhat će umjeren jugoistočni vjetar. Jutarnja temperatura oko -2 °C, poslijepodne od 7 do 10 °C, javlja HRT.

U središnjoj Hrvatskoj oblačno, uz rijetku i slabu kišu. Ujutro ponegdje poledica, temperatura od -2 do 1 °C, a popodne do oko 8 °C uz jugoistočnjak.

Jača jugo

Na zapadu tmurno s povremenom kišom, lokalno i obilnijom. U Gorskoj Hrvatskoj u noći i ujutro oborina na granici kiše i snijega. Puhat će jugozapadnjak, a na sjevernom Jadranu jačati jugo. Najviša temperatura od 11 do 14 °C, u gorju do 10 °C.

U Dalmaciji mnogo oblaka, kiša češća u drugom dijelu dana te sve jače, prema otvorenom moru i olujno jugo. Najviša temperatura između 10 i 15 °C. Na krajnjem jugu tlak pada, jugo jača na jako do olujno, more sve valovitije, a kiša će pasti ponajprije popodne i navečer.