Opasno vrijeme idućih dana: Jugo jača do olujne snage, nekima prijete i poplave

Utorak će obilježiti južina, češta kiša i blago zatopljenje, ali i opasnost od poledice na kopnu u noći i rano ujutro
Na istoku Hrvatske promjenjivo oblačno uz mjestimične slabe oborine pa je ujutro moguća poledica. Puhat će umjeren jugoistočni vjetar. Jutarnja temperatura oko -2 °C, poslijepodne od 7 do 10 °C, javlja HRT.
U središnjoj Hrvatskoj oblačno, uz rijetku i slabu kišu. Ujutro ponegdje poledica, temperatura od -2 do 1 °C, a popodne do oko 8 °C uz jugoistočnjak.
Jača jugo
Na zapadu tmurno s povremenom kišom, lokalno i obilnijom. U Gorskoj Hrvatskoj u noći i ujutro oborina na granici kiše i snijega. Puhat će jugozapadnjak, a na sjevernom Jadranu jačati jugo. Najviša temperatura od 11 do 14 °C, u gorju do 10 °C.
U Dalmaciji mnogo oblaka, kiša češća u drugom dijelu dana te sve jače, prema otvorenom moru i olujno jugo. Najviša temperatura između 10 i 15 °C. Na krajnjem jugu tlak pada, jugo jača na jako do olujno, more sve valovitije, a kiša će pasti ponajprije popodne i navečer.
Kišoviti i vjetroviti dani
Prema prognozi Petre Mikuš Jurković iz DHMZ-a, idućih dana bit će razmjerno toplo, ali kišovito i vjetrovito. Na Jadranu česta kiša, osobito u srijedu i petak, mjestimice obilna uz pljuskove i grmljavinu. Jugo jako do olujno, u četvrtak prolazno slabi.
U unutrašnjosti umjeren južni vjetar i blagi porast temperature uz povremenu kišu, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije.
Na snazi su upozorenja Meteoalarma; moguća poledica zbog oborine koja se ledi na tlu, osobito u Podravini i Međimurju (minimalna temperatura ispod 0 °C). Upozorava se i na jako do olujno jugo sa srednjom brzinom iznad 40 km/h i udarima iznad 65 km/h, otežane uvjete u prometu te mogućnost poplava.