'On je u razmišljanjima, no po svemu sudeći isturit će se': Mladi lav iz Ploča ulazi u utrku za šefa SDP-a

U natjecanje za novog predsjednika SDP-a po svemu sudeći uključit će se mladi gradonačelnik Ploča Mišo Krstičević, liječnik kojega se posljednjih godina predstavlja kao novo lice ove stranke, neslužbeno doznaje tportal. Krstičević neće objaviti svoju kandidaturu sve dok se unutarstranački izbori formalno ne raspišu, što je i očekivano, no o njoj se već uvelike raspravlja - posebno u krugu SDP-ovih gradonačelnika i načelnika koji su prije dvije godine uputili zajedničko pismo članovima, apelirajući na jedinstvo i otvoren razgovor unutar stranke

Uoči parlamentarnih izbora koordinacija SDP-ovih gradonačelnika i načelnika čak je formalizirala svoj status i priključili su joj se neki novi članovi, a mediji su ih kolokvijalno prozvali 'mladim lavovima SDP-a'. Davoru Bernardiću tada su poručili da kao dokazano uspješni kadrovi očekuju visoka mjesta na izbornim listama. Neki su ih dobili, dok su se neki povukli jer nisu bili zadovoljni. Spomenuti Krstičević, recimo, odbio je deveto mjesto u 10. izbornoj jedinici.

'On je u razmišljanjima, no po svemu sudeći isturit će se. A ako se to dogodi, velike šanse su da će ga većina nas podržati', potvrdili su za tportal neslužbeno neki članovi ove SDP-ove inicijative, potvrdivši da su posljednjih dana u kontaktu i da će se idućih dana sastati 'na kavi'. Zasad otvoreno govore samo neslužbeno, dok su službeno u pravilu suzdržani, a neki ne žele ni istupati.

'Bernardić simptom politike SDP-a'

'Cijela stranka oporavlja se od knock-downa na izborima. Nastojimo ne razmišljati o kandidatima kao kandidatima, nego o definiranju novog smjera stranke, u koji bi se uklopio novi predsjednik. Pokazalo se da nas je pravilo 'jedan član - jedan glas' dokrajčilo jer uvijek ostane velik dio nezadovoljnih članova koji onda ruše vodstvo, pa onda vodstvo sastavlja loše izborne liste, pa se sve vrti ukrug, dok nam rejting i utjecaj padaju', kaže drugi član ove skupine.

Krstičević je odbio razgovarati na ovu temu. Ovog tjedna dao je programatski intervju za Večernji list, u kojemu je izjavio: