Tek je napunio 40, a već je potrošen političar: Nakon obiteljske tragedije u djetinjstvu Davor Bernardić pronašao se u SDP-u, ali niz gafova, obračuni s kritičarima i izborni debakl presudili su mu

'Računajte na nas', poručio je u ponedjeljak Davor Bernardić neposredno nakon što je dao do znanja da se na njega više ne treba računati kao na predsjednika SDP-a. Nekoć mlada nada ove stranke, potom šef koji okuplja i postiže iznenađujuće dobre rezultate na jednim za drugim izborima, nakon izbornog brodoloma očekivano se povlači. Već s četrdeset godina života došao je do statusa potrošenog i isluženog političara

U samom SDP-u ovakav razvoj događaja bio je jedna od samo dvije moguće opcije: 'ili osvajamo vlast ili Bero leti' - bila je jasna poruka stranačkih teškaša u proteklim mjesecima. Sezonu lova otvorila je europarlamentarka Biljana Borzan te ga je već u izbornoj noći pozvala na ostavku, pa sada samo treba vidjeti koliko brzo će se odvijati cijeli proces i tko će se popeti na razvaline stranke s etiketom vječitih gubitnika i nesposobnjakovića. Sam Bernardić najavio je da će doći na konstituiranje Sabora, no nije odgovorio hoće li aktivirati osvojeni saborski mandat, a na pitanje hoće li se povući iz politike rekao je da je život čudesno nepredvidiv te da 'kad se jedna vrata zatvore, druga se otvore'. 'Život je fenomenalno nepredvidiv. U tome je čar života. Nitko ne zna što će biti sutra. Sigurno neću ostati na čelu SDP-a. Ostat ću odvjetnik istine, borac protiv nepravde te ću i dalje upozoravati na korupciju u hrvatskom društvu', kazao je Bernardić.

Iako mu roditelji nisu porijeklom iz Zagreba, Bernardić je rođen u metropoli 5. siječnja 1980. godine. Prve godine života obitelj je živjela na Trešnjevci, a kasnije se preselila na Trnje. Bernardić je završio Tehničku školu 'Ruđer Bošković', a kasnije upisao Prirodoslovno-matematički fakultet. Obitelj je u ratnim godinama živjela u neimaštini, a dodatan udarac bio mu je rani gubitak roditelja. No Bernardić je od mladih dana pokazivao ambicioznost - sudjelovao je na natjecanjima iz fizike i matematike već u osnovnoj školi, a kada je došao na fakultet, na kojem je postao inženjer fizike, bio je proglašen i najboljim studentom.

U SDP ulazi već s 18 godina. 'Tada su bili aktualni privatizacija i nedostatak slobode. Bio sam svjestan da moram nešto promijeniti, nisam to mogao gledati iz kafića. Europa je tada skrenula ulijevo. Hodao sam Cvjetnim trgom kad je Forum mladih SDP-a organizirao akciju 'Europa je nama na lijevo'. Htio sam se priključiti. Moja veza sa SDP-om bila je šibenska. Ljeti sam znao ići prijatelju Mariju Klariću, koji je sa mnom bio na natjecanjima iz fizike, a njegov brat Stipe tada je bio u SDP-u. Stipe je poznavao Igora Dragovana, tada predsjednika Foruma mladih, i odveo me na Iblerov trg. Tako sam se učlanio u SDP', prepričao je svojedobno za Večernji list Bernardić. >>> Predsjedništvo SDP-a analizira izborni fijasko, već sinoć su se vrijeđali: Je li ovo Bernardićev kraj? Na početku je bio vrlo aktivan u Forumu mladih SDP-a, u kojem su tada stasali i drugi SDP-ovci, poput Marije Lugarić, Gordana Marasa, Arsena Bauka i Dana Špicera. Rad u stranci, a posebice u zagrebačkom Forumu mladih, rezultirao je i time da je 2005. postao predsjednik Foruma mladih Hrvatske, na čijem čelu ostaje sljedećih pet godina. U Sabor prvi put ulazi 2008., i to kao zamjena za tada još člana SDP-a Milana Bandića, a 2010. nakon izbacivanja Bandića iz stranke postaje šef zagrebačkog SDP-a, u kojem će se zadržati sve do 2016. Te godine, s još nenapunjenih 37 godina, postaje predsjednik najveće oporbene stranke. Iako je to trebao biti vrhunac njegove stranačke karijere, Bernardiću, koji je pola života proveo u SDP-u, već od početka nije dobro krenulo.

S obzirom na to da je još u zagrebačkom Forumu mladih često surađivao s Bandićem, i nakon što je zasjeo na čelo SDP-a nastavila ga je pratiti priča da je Bandićev đak. Uz to, nisu mu pomogle priče da je zapravo projekt Zlatka Komadine i Rajka Ostojića, a oni su mu do kraja ostali najbliži suradnici. Komadinu je predložio za prijelaznog upravitelja strankom nakon što je odstupio s mjesta predsjednika. Nakon što je u studenom 2016. izabran za prvog čovjeka SDP-a problemi su ga sustigli već u prosincu jer je i dalje koketirao s idejom da bude kandidat za zagrebačkog gradonačelnika, iako za tako nešto nije imao podršku u dijelu stranke. Na nož je dočekano i 'poziranje' u prvim klupama zagrebačke katedrale na polnoćki, a ni njegovi pozivi premijeru Andreju Plenkoviću za sastanak nisu dobro dočekani.

Činjenica je da je Bernardić preuzeo stranku koja je na terenu bila zapuštena i koja je imala velikih problema s financijama. Financijski problemi zahtijevali su i rigoroznu štednju na lokalnim izborima, a dodatan udarac stigao je početkom 2018. i presudom Visokog trgovačkog suda, prema kojoj je SDP za dugove kampanje Milana Bandića iz 2009. godine morao platiti gotovo deset milijuna kuna. Dug je stigao naplatiti Bandićev bliski suradnik Slobodan Ljubičić, također bivši SDP-ovac, no stranka je s njim ipak uspjela dogovoriti obročnu otplatu na šest godina. Iako je financijski dogovor bio postignut, Bernardiću su u stranci ipak zamjerili to što vrh SDP-a nije odmah obavijestio o presudi, ali i što je u jeku pregovora s Ljubičićem fotografiran s Bandićem na proslavi rođendana gradskog vijećnika u Svetom Ivanu Zelini i šefa tamošnjeg ogranka Bandićeve stranke Dalibora Bastaleca. >>> Sumorna večer na Iblerovu trgu: Debakl posvađao SDP-ovce No to nisu bili jedini Bernardićevi gafovi, a oni koji ga prate i danas su fotografiranje s glavicom kiselog kupusa ili objave na Twitteru poput one 'Zagreb je lijep po kiši'. Podsmijeh je izazvao i zbrajanjem većine koja će glasati za opoziv ministra financija Zdravka Marića. Komunikacijsko nesnalaženje vidjelo se i u drugim prilikama. Tako je u ožujku 2017. na jednoj konferenciji Bernardić iznio ideju da bi predsjednici ili predsjedniku države trebalo povećati ovlasti i da bi trebao birati tri ministra. Sreće u iznošenju stavova nije imao ni u saborskim raspravama, u kojima je zapažen ostao njegov govor prilikom rasprave o opozivu Zdravka Marića.

'Sjećam se tog blagog pogleda i dubokog glasa moga oca koji me podragao po glavi kao da me želi smiriti kada je odlazio u rat i rekao - 'sve će biti u redu'. Prolazile su godine, dani, prolazile su ljudske sudbine. Sudbine koje su postajale ljudi bez posla, umirovljenici bez zaštite, čak nas je česta škripa guma BMW-a u kasnim devedesetima podsjetila da neke stvari nisu krenule dobro. Danas, 20 godina kasnije, ljuljaju se temelji te i takve Hrvatske', kazao je između ostalog tada Bernardić. Prve unutarstranačke kritike krenule su već nakon dva mjeseca njegova mandata na čelu stranke, iako se tada, barem javno, radilo tek o kritikama pojedinaca poput Ranka Ostojića, Miranda Mrsića i Milanke Opačić. Posljednjih dvoje zbog toga su kažnjeni opomenom, Mrsić je početkom 2018. i izbačen iz stranke i u ovoj kampanji na plakatima je poručivao da 'Bero nije rješenje', dok je Opačić u njoj bila posve pasivizirana i na koncu završila kao 'žetončić' u rukama Milana Bandića. Nakon lokalnih izbora 2017. krenule su i prve priče o smjeni Bernardića. Iako glavna oporbena stranka nije doživjela potpun slom na razini cijele Hrvatske, pravi potop zbio se u Zagrebu, u kojem je SDP do prije pola godine uoči izbora vodio upravo Bernardić. Kritikama na račun šefa pridružio se i sada suspendirani potpredsjednik stranke Peđa Grbin, no na pozive na ostavku Bernardić je odgovorio zatraživši da se o povjerenju njemu kao predsjedniku glasa i na Predsjedništvu i na Glavnom odboru SDP-a. Podršku za daljnji rad je dobio.

Unutarstranački sukobi, barem na prvi pogled, pomalo su utihnuli krajem 2017., u jeku afere Agrokor i SDP-ovih unutarstranačkih izbora. Dapače, početkom 2018. u Ogulinu je održano svojevrsno mirenje zaraćenih snaga, odnosno team building, i činilo se da bi SDP-ovci konačno mogli napraviti korak naprijed. No samo nekoliko dana kasnije na Bernardićevu Facebooku počeli su se pojavljivati začudni statusi. 'Tko vam je bolji: Oliver Frljić ili John Oliver', stajalo je u jednoj od objava iz, kako ju je sam Bernardić nazvao, kampanje za spas satire. Kampanju javnost i nije baš shvatila, a i sam Bernardić nakon nekog vremena prestao je s objavama. Zasićeni lošim rejtingom i nesnalaženjem šefa stranke, nezadovoljnici su tada krenuli i u konačni obračun s Bernardićem. Njih devedesetak, među kojima i većina saborskog Kluba zastupnika, potpisali su peticiju kojom traže njegov odlazak i raspisivanje novih unutarstranačkih izbora. Takvu brojku teško je ignorirati, no Bernardić je odbijao podnijeti ostavku, prozvavši pobunjenike za pokušaj puča i tražeći da se o problemima razgovara u stranci. Na kraju je uz podršku Glavnog odbora suspendirao vođe pobunjenika Peđu Grbina, Sinišu Hajdaša Dončića, Mihaela Zmajlovića i Vedrana Babića. >>> Bernardić i Plenković kiksali na pitanju o odvajanju otpada - nisu znali u koju vrećicu ide plastika 'Zanimljivo je da se više nitko niti ne trudi izmisliti bilo kakav suvisao razlog zbog čega bih ja to trebao sam odstupiti s čelnog mjesta SDP-a. Valjda je dovoljno samo to da oni to žele. Zanimljivo je da ih novinari niti ne pitaju zašto bih ja trebao odstupiti. Umjesto bilo kakvoga argumenta, konkretne političke aktivnosti, izjave, pogrešne procjene, političke štete, oni se pokrivaju općom floskulom o mojoj tobožnjoj nesposobnosti, a u zadnje vrijeme glavni im je argument moja navodno niska javna podrška. Nije valjda da je moj najveći krimen zagovaranje kupovine hrvatskih proizvoda. Koliko znam, nitko se ne sprda s dvadeset godina dugom akcijom 'Kupujmo hrvatsko'. Bolje se boriti za hrvatski proizvod i hrvatsko zelje, nego pljačkati Hrvatsku! Je l' vama to izgleda tako kao da ja na vas stalno bacam blato i onda vas optužujem da ste obični prljavac i da smrdite? Zbog mojih navodno teških političkih grijeha sljedeći će biti zahtjev za izgonom iz Hrvatske. A kako i ne bi: umiješan sam u teške korupcijske afere, sudjelovao sam u privatizacijskoj pljački, u ratu sam činio zločine, izgubio sam kao predsjednik SDP-a pet izbora zaredom, potpisao sam koaliciju s HDZ-om, vrijeđao sam Srbe, ulagivao se šatorašima, bio sam neuspješan ministar u Vladi', odgovorio je Bernardić pobunjenicima. U mjesecima koji su slijedili unutarstranačku pobunu ipak ju je amortizirao i na koncu zaustavio tako što je njene prvoborce integrirao u liste za parlamentarne izbore i na njima neočekivano osvojio jednak broj mandata kao i HDZ, a potom i tako što je Zoranu Milanoviću otvorio put prema Pantovčaku. Bernardićev nastup u noći proglašenja izborne pobjede ostat će zabilježen kao jedan od bizarnijih trenutaka hrvatske politike, kada je ovaj zgrabio mikrofon i održao vatreni desetominutni govor isprekidan suzama te ga završio uzvicima: 'Pobjeda, pobjeda!'

arsen bauk 'Ova dionica Bernardićeva političkog puta završila je velikim porazom i časnim uzmakom' 'Ova dionica političkog puta Davora Bernardića završila je velikim porazom nakon kojeg je uslijedio častan uzmak', kazao je za tportal Arsen Bauk, dosadašnji predsjednik Kluba zastupnika SDP-a. 'Vjerujem da će, ako bude potrebno, pomoći novom vodstvu stranke na način da ne dopusti da novom vodstvu 'neki drugi' rade ono što su 'neki prvi' radili njemu. Ako opet upadnemo u tu spiralu, nema nam spasa', dodao je Bauk. Kandidat SDP-a na izborima i bivši ministar zdravstva Rajko Ostojić pak smatra da je Bernardić malo zakasnio. 'Davor Bernardić kojega ja poznajem onaj je Davor Bernardić iz zadnjih petnaestak dana kampanje: konstruktivan, rječit i argumentiran, što je najbolje pokazao u dva televizijska sučeljavanja. Šteta što taj potencijal nije iskazao ranije', kaže Ostojić za tportal. Na osobnoj razini, tvrdi, s Bernardićem je oduvijek imao apsolutno otvoren odnos i ovaj je uvijek znao da može na njega računati, kao i obratno. 'Takav odnos ostat će i dalje: potpuno otvoren, što uključuje i kritiku i samokritiku', dodao je Ostojić.