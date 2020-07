Grbinu stiže podrška kolega, među njima je i jedan koji je slovio kao kandidat za predsjednika

Peđa Grbin i Siniša Hajdaš Dončić posljednjih dana su se spominjali kao potencijalni kandidati za predsjednika SDP-a. Grbin je najavu svoje kandidture objavio danas, a odmah mu je stigla i podrška

Ujedino je time dao i do znanja da on svoju kandidaturu za predsjednika stranke neće isticati. Naime, dvojac je posljednjih dana razgovarao ne samo međusobno, nego i s drugim članovima stranke i u došlo je do dogovora da se Grbina istakne kao kandidata za predsjednika stranke dok bi se Hajdaš Dončić kandidirao za potpredsjednika SDP-a.