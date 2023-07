Olujić o aferi u HEP-u: Uskok doista nije pravodobno reagirao

Teško je u ovom trenutku reći. Prije svega ovisi o tome koju su zadaću od onih ljudi koji su ih poslali, dobili uputu što istraživati. Prije svega mislim da moraju izvući svu dokumentaciju, kako od INA-e, HEP-a tako i one konačnih kupaca, korisnika koji su višak, određenu količinu po povlaštenoj cijeni megavatsata plaćali tako da treba tu i vremena. Treba, pretpostavljam, obaviti i vještačenje. Najveći dio djelatnika Uskoka koji su ušli u HEP ne poznaju U dostatnoj mjerI gospodarsko, ekonomsko, financijsko poslovanje, tako da mislim da će ovog puta doista trebati i dosta vremena, a nisam baš siguran da će, što hrvatska javnost s pravom očekuje, biti obuhvaćene sve one osobe i svi ljudi za koje se u ovom trenutku, cjelokupna hrvatska javnost smatra da su odgovorni.

Ponovno institucije reagiraju tek nakon medijskih objava; pa bi li reagirali da sve nije iscurilo u javnost?

Protek vremena može učiniti svoje, može djelovati blagotvorno, za one koji se smatra da su počinili određena kaznena djela nezakonitog pogodovanja ili za kaznena djela koja se tiču zlouporabe položaja, ili druga kaznena djela. Radi se o tome da ovog puta Uskok doista, bez obzira na upozorenja koja su u tom dijelu postojala, nije pravodobno reagirao, kao što nije reagirao kao što inače ne reagira, rekao je Olujić za RTL.

Jasno da politička odgovornost mora postojati, HEP je državna firma – evo i premijer danas kaže da je netko u Vladi znao, ali on nije? Je li to moguće?

Gotovo nevjerojatno. Ne samo da to potvrđuje tekstove koje su objavljeni, a koje je potpisivao Barbarić, kako aktualnom ministru, a istovremeno i stavljao na znanje, upućivao i premijeru. on se ne može pozivati vješto ili nevješto da ništa nije znao. Po defaultu ako nije znao, čitao, podnesci predsjednika uprave HEP-a, na njegov stol onda su morali znati njegovi suradnici, one osobe koje su čitale to i bile dužne obavijestiti premijera. Ako nije znao, morao je znati. Ne može, osim kaznenopravne odgovornosti, prije svega možda za kazneno djelo nesavjesnog rada u službi, zajedno s ministrom Filipovićem, ovisno opet o tome koliko će daleko istraga ići.