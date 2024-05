Oluja već zahvatila zapad zemlje, kreće se prema središnjoj Hrvatskoj

Dugoselska kronika javlja da je Stožer civilne zaštite Grada Dugo Selo upozorio na opasne vremenske prilike na širem području grada: 'Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom'.

Prognoza za srijedu

Za srijedu na snazi je žuti alarm za najveći dio zemlje. Crveno upozorenje izdano je za Velebitski kanal, zbog bure u naglom jačanju na pojačanu do jaku, mjestimice vrlo jaku, a kasno navečer moguće i olujnu s najjačim udarima vjetra do 120 km/h. U 'narančastom' su Kvarner i Kvarnerić, gdje su mogući udari bure do 100 km/h. Bez ikakve opasnosti od vremenskih neprilika su jedino splitska i dubrovačka regija.