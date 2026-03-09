Ogroman požar u Glasgowu: Vatra gori više od 12 sati, željeznički promet u prekidu

Požar na zgradi u blizini kolodvora Glasgow Central izbio je u nedjelju oko 16 sati, a još nije ugašen. Dio spaljene zgrade se urušio, a službe su blokirale taj dio grada te prekinule željeznički promet
Veliki požar u blizini jedne od najprometnijih željezničkih postaja u Škotskoj zahvatio je povijesnu zgradu u Glasgowu, uzrokujući njezino djelomično urušavanje, javlja CNN.
Deseci vatrogasaca izašli su na teren u Union Streetu neposredno prije 16 sati u nedjelju nakon što je požar započeo u prizemlju četverokatnice poslovne zgrade, rekli su vatrogasci. Za gašenje požara korištena je specijalizirana oprema. Zasad nema izvješća o žrtvama.
"Na vrhuncu požara, 18 uređaja i specijaliziranih resursa, uključujući tri vozila s visokim dometom, mobilizirano je na mjesto događaja", priopćeno je iz Škotske vatrogasne i spasilačke službe u 2 sata ujutro po lokalnom vremenu.
Požar je gorio cijelu noć, a još uvijek nije lokaliziran. Škotski premijer John Swinney izrazio je duboku zabrinutost zbog požara i zahvalio hitnim službama na njihovoj reakciji.
Kolodvor Glasgow Central, izgrađen 1873. godine, ima redovite željezničke usluge diljem Ujedinjenog Kraljevstva, uključujući izravne veze s Edinburghom i Londonom. Zasad je zatvoren, što je uzrokovalo velike poremećaje u željezničkom prometu, javljaju tamošnji operateri željeznica.