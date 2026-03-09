Ogroman požar u Glasgowu: Vatra gori više od 12 sati, željeznički promet u prekidu

Požar na zgradi u blizini kolodvora Glasgow Central izbio je u nedjelju oko 16 sati, a još nije ugašen. Dio spaljene zgrade se urušio, a službe su blokirale taj dio grada te prekinule željeznički promet

Veliki požar u blizini jedne od najprometnijih željezničkih postaja u Škotskoj zahvatio je povijesnu zgradu u Glasgowu, uzrokujući njezino djelomično urušavanje, javlja CNN.

Deseci vatrogasaca izašli su na teren u Union Streetu neposredno prije 16 sati u nedjelju nakon što je požar započeo u prizemlju četverokatnice poslovne zgrade, rekli su vatrogasci. Za gašenje požara korištena je specijalizirana oprema. Zasad nema izvješća o žrtvama.

⚡️Glasgow station, which survived two world wars, has burned down due to a fire in a vape shop, — media reports. 🇬🇧🔥



The fire started in a vape shop inside the Central Station. The glass dome of the 19th-century building collapsed, the station was closed, and train services… pic.twitter.com/WAPaxLAdTi — RusWar (@ruswar) March 9, 2026

"Na vrhuncu požara, 18 uređaja i specijaliziranih resursa, uključujući tri vozila s visokim dometom, mobilizirano je na mjesto događaja", priopćeno je iz Škotske vatrogasne i spasilačke službe u 2 sata ujutro po lokalnom vremenu.

Požar je gorio cijelu noć, a još uvijek nije lokaliziran. Škotski premijer John Swinney izrazio je duboku zabrinutost zbog požara i zahvalio hitnim službama na njihovoj reakciji.