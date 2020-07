Oglasio se Milanović: 'Bit će još promjena, veeelika pusa svim hejterima'

Nakon što je objavljena vijest da predsjednik Zoran Milanović neće doći na konstituirajuću sjednicu Hrvatskog sabora, zakazanu za srijedu 22. srpnja, stigle su brojne kritike toga poteza koji mnogi ne razumiju. I predsjednik Vlade Andrej Plenković smatra da je riječ o vrlo neuobičajenom potezu

Tim povodom na Facebooku se oglasio i prozvani predsjednik te je nastojao pojasniti 'neke stvari u vezi s konstituirajućom sjednicom Sabora'.

'Razlog da ne dođem na sjednicu nalazi se isključivo u domeni mojeg shvaćanja uloge i položaja Hrvatskog sabora - položaja neovisnosti o Predsjedniku. To je sve i to je, ujedno, i afirmativno i dobronamjerno prema Saboru. Čitam kako su do sada ‘svi predsjednici dolazili’ i kako je ‘ovo prvi puta da predsjednik ne dolazi’. Točno. Tuđman je dolazio i čvrsto stranački nadzirao rad Sabora, često i izvan i iznad okvira tadašnjih (velikih) ustavnih ovlasti predsjednika. Predsjednici/a Mesić, Josipović i Grabar Kitarović su dolazili iz svojih razloga, u koje ovdje ne ulazim, ali vjerujem da su bili dobronamjerni. Moj stav je različit', napisao je Milanović, osvrnuvši se i na 'mistično otajstvo tzv. protokola'.