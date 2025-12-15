Ministarstvo poljoprivrede: Iza prosvjeda u Bošnjacima stoji načelnik Juzbašić

Navode pritom da je Vlada izdvojila pet milijuna eura jednokratne pomoći za sanaciju šteta dok je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila dva natječaja za obnovu poljoprivrednog potencijala na ukupan iznos od 20 milijuna eura, a na koji su se mogli prijaviti i poljoprivrednici iz Bošnjaka.

"Da je posrijedi politička igra općinskog načelnika koji je glavni odgovorni za trenutnu situaciju, potvrđuje i podatak da se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva do ovoga trenutka nije obratio niti jedan poljoprivrednik s područja općine Bošnjaci s potencijalnim zahtjevom za nadoknadu štete", priopćilo je Ministarstvo, dodajući kako su Vlada i Ministarstvo trima mjerama sanirali štete nastale u Bošnjacima od ledotuče koja je zahvatila to mjesto pokraj Županje 1. srpnja 2024. godine.

Krajem 2024. donesen je Program potpore poljoprivrednim proizvođačima za štete od prirodnih nepogoda (osim suše), gdje su poljoprivrednici iz Bošnjaka uključeni u ukupnu pomoć od 8,5 milijuna eura s oštećenicima iza ostatka Republike Hrvatske.​

Osim toga, navode, u svibnju 2025. izrađen je Prijedlog Odluke Vlade o dodjeli pomoći Općini Bošnjaci za provedbu Programa revitalizacije poljoprivredne proizvodnje Općine Bošnjaci.

Odnosio se na gospodarske subjekte koji su se našli u izazovnoj situaciji budući da su morali ispunjavati svoje financijske obveze bez mogućnosti rada i ostvarivanja prihoda i ni u jednom trenutku nije bio namijenjen poljoprivrednim gospodarstvima jer bi se na taj način poljoprivrednike iz Općine Bošnjaci izdvojilo od onih u ostatku Hrvatske koji su također pretrpjeli štete od elementarnih nepogoda, s čime je načelnik općine od početka upoznat, poručuju iz ministarstva.

U postupku prikupljanja mišljenja tijela državne uprave o Programu, zaprimljeno je očitovanje Ministarstva financija kojim se traži da, prethodno donošenju Odluke Vlade, Općina Bošnjaci izradi Program i utvrdi "konačni popis oštećenika te precizne iznose potrebnih novčanih sredstava koji se planiraju namjenski utrošiti“.

Nakon što je Općina dostavila traženo, utvrđeno je da su na popis oštećenika pridodana poljoprivredna gospodarstva iako je prethodno jasno naznačeno da je program osmišljen za privatne tvrtke s ciljem očuvanja radnih mjesta. Budući da se poljoprivrednim gospodarstvima ta sredstva ne mogu isplatiti, program je kao takav obustavljen, navode iz ministarstva.

U središtu Bošnjaka oko podneva okupili su se nazadovoljni poljoprivrednici, tražeći da im Ministarstvo isplati dva milijuna eura štete koju su pretrpjeli u ledotuči početkom srpnja prošle godine. Načelnik Općine Andrija Juzbašić poručio je da je Općina odradila sve ono što je i kako je traženo od ministarstva te mu nije jasno gdje je "zapelo" u isplati sredstava.