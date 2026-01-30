DVODNEVNI SKUP

Europska politička elita u Zagrebu: Plenković domaćin pučanima, stižu Von der Leyen i Merz

L. Š. / Hina

30.01.2026 u 07:13

Andrej Plenković
Andrej Plenković Izvor: Cropix / Autor: Robert Fajt
Bionic
Reading

Dvodnevan neformalan skup čelnika Europske pučke stranke (EPP), najveće europske političke grupacije, počinje danas u Zagrebu, gdje stižu brojni predsjednici država i vlada i čelnici europskih institucija koji će iza zatvorenih vrata razgovarati o ključnim izazovima pred Europom današnjice i transatlantskim odnosima

Lideri Europske pučke stranke (EPP) okupljaju se u hotelu Westin na poziv predsjednika HDZ-a i hrvatske vlade Andreja Plenkovića i predsjednika EPP-a Manfreda Webera.

Na skup pod nazivom 'EPP Leader's Retreat' najavljen je dolazak preko 20 europskih čelnika koji su dio EPP-ove obitelji demokršćanskih stranaka. U Zagrebu se očekuje i nekoliko šefova stranaka iz obitelji EPP-a koji su u oporbi u svojim matičnim zemljama, poput Janeza Janše iz Slovenske demokratske stranke.

'Ovoga vikenda u Hrvatskoj će boraviti niz čelnika europskih institucija, šefova država i vlada pa ćemo održati i niz bilateralnih sastanaka', rekao je u četvrtak Plenković u uvodu na sjednici vlade. Najavio je da će se sastati s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen, Europskog parlamenta Robertom Metsolom, kao i njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom kojemu je to prvi posjet Hrvatskoj.

vezane vijesti

Hrvatski premijer najavio je i bilateralni sastanak i s poljskim kolegom Donaldom Tuskom, koji u hrvatski glavni grad dolazi prvi puta otkako je ponovno postao premijer, te s predsjednicima vlada Grčke i Latvije.

Najavljujući bilateralne razgovore, premijer Plenković kazao je da će oni biti prigoda da se razmijene mišljenja o bilateralnim temama, ali i ključnim političkim, gospodarskim i sigurnosnim izazovima pred Europom, kao i o transatlantskim odnosima sa SAD-om s obzirom na nedavne napetosti s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

Na neformalnom okupljanju EPP-a raspravljat će se o ulozi Europe u svijetu, globalnim i geopolitičkim izazovima, kao i prioritetima EPP-a u nadolazećem razdoblju. Jedna od tema bit će i demografska obnova Europe. Riječ je o događaju koji Europska pučka stranka u pravilu organizira jednom godišnje radi okupljanja lidera iz obitelji EPP-a, a uključuje razgovore iza zatvorenih vrata kako bi bili opušteniji.

Stoga će skup biti zatvoren za medije, a tek će se u subotu na konferenciji za novinare Plenkovića i Webera čuti nešto više o razgovorima. Događaj će u petak u zagrebačkom hotelu Westin otvoriti Plenković, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković i ciparski predsjednik Nikos Hristodulides čija je zemlja trenutno predsjedavajuća EU-om.

U petak će biti usvojena i zajednička izjava pod nazivom Demografska obnova: Strateški imperativ za Europu (Demographic Renewal: A strategic imperative for Europe), a subotnji dio događanja je posvećen političkim prioritetima EPP-a.

Očekuje se da će se raspravljati i o današnjem položaju stranke, budućnosti politike desnog centra i o načinima zaštite od populizma.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
VELIK PROBLEM

VELIK PROBLEM

Anušić otkrio najčešće razloge zbog kojih mladići ne prolaze liječnički pregled za vojsku
DVODNEVNI SKUP

DVODNEVNI SKUP

Europska politička elita u Zagrebu: Plenković domaćin pučanima, stižu Von der Leyen i Merz
MOĆNI I BRUTALNI

MOĆNI I BRUTALNI

Kina brzinski pogubila 11 članova ozloglašene mafijaške obitelji: To nikoga ne treba čuditi

najpopularnije

Još vijesti