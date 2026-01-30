Europska politička elita u Zagrebu: Plenković domaćin pučanima, stižu Von der Leyen i Merz

'Ovoga vikenda u Hrvatskoj će boraviti niz čelnika europskih institucija, šefova država i vlada pa ćemo održati i niz bilateralnih sastanaka', rekao je u četvrtak Plenković u uvodu na sjednici vlade. Najavio je da će se sastati s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen , Europskog parlamenta Robertom Metsolom , kao i njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom kojemu je to prvi posjet Hrvatskoj.

Na skup pod nazivom 'EPP Leader's Retreat' najavljen je dolazak preko 20 europskih čelnika koji su dio EPP-ove obitelji demokršćanskih stranaka. U Zagrebu se očekuje i nekoliko šefova stranaka iz obitelji EPP-a koji su u oporbi u svojim matičnim zemljama, poput Janeza Janše iz Slovenske demokratske stranke.

Lideri Europske pučke stranke (EPP) okupljaju se u hotelu Westin na poziv predsjednika HDZ-a i hrvatske vlade Andreja Plenkovića i predsjednika EPP-a Manfreda Webera.

Hrvatski premijer najavio je i bilateralni sastanak i s poljskim kolegom Donaldom Tuskom, koji u hrvatski glavni grad dolazi prvi puta otkako je ponovno postao premijer, te s predsjednicima vlada Grčke i Latvije.

Najavljujući bilateralne razgovore, premijer Plenković kazao je da će oni biti prigoda da se razmijene mišljenja o bilateralnim temama, ali i ključnim političkim, gospodarskim i sigurnosnim izazovima pred Europom, kao i o transatlantskim odnosima sa SAD-om s obzirom na nedavne napetosti s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

Na neformalnom okupljanju EPP-a raspravljat će se o ulozi Europe u svijetu, globalnim i geopolitičkim izazovima, kao i prioritetima EPP-a u nadolazećem razdoblju. Jedna od tema bit će i demografska obnova Europe. Riječ je o događaju koji Europska pučka stranka u pravilu organizira jednom godišnje radi okupljanja lidera iz obitelji EPP-a, a uključuje razgovore iza zatvorenih vrata kako bi bili opušteniji.

Stoga će skup biti zatvoren za medije, a tek će se u subotu na konferenciji za novinare Plenkovića i Webera čuti nešto više o razgovorima. Događaj će u petak u zagrebačkom hotelu Westin otvoriti Plenković, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković i ciparski predsjednik Nikos Hristodulides čija je zemlja trenutno predsjedavajuća EU-om.

U petak će biti usvojena i zajednička izjava pod nazivom Demografska obnova: Strateški imperativ za Europu (Demographic Renewal: A strategic imperative for Europe), a subotnji dio događanja je posvećen političkim prioritetima EPP-a.

Očekuje se da će se raspravljati i o današnjem položaju stranke, budućnosti politike desnog centra i o načinima zaštite od populizma.