dokazno ročište

Odvjetnik osumnjičenog za požar u Vjesniku: Poriče krivnju. Nikad nije osuđivan

V. B.

21.11.2025 u 18:10

Ivan Orešković
Ivan Orešković Izvor: Pixsell / Autor: Josip Regovic/PIXSELL
Bionic
Reading

Na zagrebačkom Županijskom sudu počelo je dokazno ročište na kojem trebaju biti ispitani maloljetnici koji su svjedočili izbijanju požara u zgradi Vjesnika

Nakon što oni budu ispitani kao svjedoci pred sutkinju istrage će bit dovedena i dvojica 18-godišnjaka koje se sumnjiči da su izazvali požar.

Ivan Orešković, branitelj jednog od njih kazao je kako obrana smatra da nema osnova za određivanje istražnog zatvora te je naveo da će obrana, ako sud bude smatrao da tih osnova ipak ima, predložiti određivanje istražnog zatvora u domu.

Izvor: Pixsell / Autor: Josip Regovic/Pixsell

Kazao je i da je njegov klijent iznio obranu te je zanijekao krivnju. Rekao je i da mladić nije imao do sada nikakvih problema sa zakonom, javlja Večernji list.

Dronovi snimaju Vjesnik
  • Dronovi snimaju Vjesnik
  • Dronovi snimaju Vjesnik
  • Dronovi snimaju Vjesnik
  • Dronovi snimaju Vjesnik
  • Dronovi snimaju Vjesnik
    +33
Dronovi snimaju Vjesnik Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
teška odluka

teška odluka

Trump Zelenskom dao 7 dana: Izgubit će teritorij i dostojanstvo ili snažnog partnera
masakr u ribnikaru

masakr u ribnikaru

Ukinute presude roditeljima dječaka koji je počinio masovno ubojstvo u školi u Srbiji
dokazno ročište

dokazno ročište

Odvjetnik osumnjičenog za požar u Vjesniku: Poriče krivnju. Nikad nije osuđivan

najpopularnije

Još vijesti