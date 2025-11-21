Odvjetnik osumnjičenog za požar u Vjesniku: Poriče krivnju. Nikad nije osuđivan

Nakon što oni budu ispitani kao svjedoci pred sutkinju istrage će bit dovedena i dvojica 18-godišnjaka koje se sumnjiči da su izazvali požar.

Ivan Orešković, branitelj jednog od njih kazao je kako obrana smatra da nema osnova za određivanje istražnog zatvora te je naveo da će obrana, ako sud bude smatrao da tih osnova ipak ima, predložiti određivanje istražnog zatvora u domu.