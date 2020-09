Odvjetnik Miljević: Uočljive su sličnosti ovog slučaja s aferama Spice i dnevnice Vlade

Odvjetnik Veljko Miljević u Studiju 4 HRT-a govorio je o aferi Janaf i svom branjeniku, prvoosumnjičenom u toj aferi Kreši Peteku

'Vjerojatno se nećemo žaliti na rješenje o provođenju istrage jer nam je svima u interesu da istraga teče efikasno i brzo. Moramo pročitati rješenje o određivanju istražnog zatvora, koje će vjerojatno danas biti uručeno, pa ćemo se u tom pogledu eventualno žaliti ako sud nije napravio onu diversifikaciju svih svjedoka koju sam ja spomenuo u petak navečer. To je da se za točno određenog okrivljenika odrede svjedoci na koje on može djelovati', rekao je Miljević , a prenosi HRT .

'Moj ured je zatražio kontakt s okrivljenikom negdje poslije 8.15, kad je to bilo tehnički moguće. Do dolaska u studio nismo dobili odobrenje za kontakt. Vjerojatno ćemo ga dobiti tijekom dana. Meni taj kontakt nije neophodan. Možda je neophodan mojem branjeniku, meni nije', rekao je Miljević.

Miljević se osvrnuo i na curenje podataka iz istrage u medije.

'Svjedoka ću pitati je li čitao novine, on će reći: 'Da, čitao sam.' Onda ću ja reći: 'O čemu ćete vi pričati?! 'Prije deset godina javnost je htjela da se ispita otkud novinarima informacije sa suđenja, novinari su šutjeli, a do službene istrage nije ni došlo i stvar je zamrla. Danas imamo situaciju da se ljudi čude što se ja bunim, to je normalno, to se radi. Ja se bunim. Mene to na fakultetu nisu učili', rekao je Miljević i dodao da se u sektoru koji je izuzetno važan za funkcioniranje države mora uvesti reda.