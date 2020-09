Odvjetnik gradonačelnika Velike Gorice: 'Bit će zanimljivo vidjeti kako će USKOK dokazati da je Barišić uštedom javnog novca nanio štetu'

U RTL-u Danas gostovao je odvjetnik Ljubo Pavasović Visković koji brani velikogoričkog gradonačelnika Dražena Barišića koji je uhićen u sklopu afere Janaf.

"To na prvu zvuči nelogično i to je nelogično jer je na taj način ušteđen određen javni novac. Bit će vrlo interesantno što će se događati u postupku i kako će USKOK dokazati da je tako što je uštedio neki novac nanio neku štetu i nekome nezakonito pogodovao".

Otkrio je da će Barišića posjetiti sutra ujutro te kazao da je uvijek opcija nadopuna obrane, ali da još ne znaju hoće li je iskoristiti.

Od kuda cure informacije?

Smatra da je "curenje" odnosno pucanje mjera, koje se dogodilo i u ovom slučaju, ogroman problem za državu i sigurnosni sustav.

"To je nešto što možemo ocijeniti sramotnim i lošim. O mjerama zna relativno mali broj ljudi i uvijek treba krenuti metodom eliminacije. Na sudu par ljudi zna za te mjere i ukoliko bi mjere procurile sa suda to bi se dogodilo u prvom mjesecu trajanja tih mjera, a ne nakog godine dana. S USKOK-om je ista stvar. Možda troje ili četvero ljudi na državnom odvjetništvu zna za postojanje mjera pa je teško povjerovati da bi netko, nakon što godinu dana zna za mjere, se odlučio nekome dojaviti. Ista stvar je i s policijskom operativom. Ljudi koji to provodee, opet je to uzak krug. Meni se čini da iz te tri institucije ne curi. Čini mi se da curi iz nekih političkih krugova zbog nekkvih političkih interesa", kazao je.

Objasnio je razliku između ovog slučaja i slučaja Josipe Rimac, što se tiče pucanja mjera. "Kod Josipe Rimac je to jasno. Tamo se dogodilo pucabje mjera i dogodila se akcija koja bi sasvim sigurno trajala još nekoliko mjeseci. Prekinuto je nešto što je tek trebalo uroditi nekakvim plodovima za DORH. Ovdje ne znam jesu li mjere pukle. To do kraja nije jasno. Puno je spekulacija, a malo podataka na kojima možemo temeljiti neki stav", kazao je. Ne smatra da se lagano može istražiti pucanje mjera.

Komentirao je i činjenicu da u medije izlaze mnogi detalji iz istrage. "Posao novinara je da istražuju, saznaju i objavljuju. Istraga nije tajna nego je nejavna. Sam čin da se objavi nešto što je vezano za to ne radite nikakvo zlo ili kazneno djelo. A druga stvar je da se kazneni postupci ne vode kroz medije. Još ne znam da je netko osuđen zato što je u novinama netko nešto pisao ili nije pisao. Osobe su osuđene zato što je bilo dokaza ili nije bilo dokaza", kazao je.