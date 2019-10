Odvjetnici analiziraju spornu odluku o zadarskim silovateljima: Tri su stvari tu bitne, a odluka nije ni logična ni očekivana

Odvjetnici Krešimir Škarica i Branko Šerić za tportal su analizirali odluku suca Županijskog suda u Zadru Ivice Markovića koji je odbio pritvoriti sedmoricu osumnjičenih za uzastopno grupno silovanje 15-godišnjakinje. Razlozi za neodređivanje istražnog zatvora koje je naveo sudac obojici su nelogični i neočekivani

'Sud svaku situaciju procjenjuje za sebe te nema pravila i šablone . Drugo što je bitno to je da sud mora poštivati načelo razmjernosti . To znači da svrhu sprečavanja utjecaja na svjedoke pokuša dobiti blažom mjerom jer je pritvor ona najradikalnija. Treća bitna stvar ta je da sudac mora dobro odvagnuti preteže li upornost kriminalne volje i društvenog zla nad spomenutim načelom razmjernosti', analizira Škarica.

Naime, osumnjičeni su ponavljanjem kaznenog djela u duljem periodu pokazali popriličnu količinu kriminalne volje i upornosti.

Uz to napominje da će se petorici koji su punoljetni najvjerojatnije suditi kao maloljetnicima s obzirom na to da su mlađi punoljetnici. Na pitanje koje se logično samo postavlja, a to je je li se onda trebalo kao mlađem punoljetniku suditi i 18-godišnjem Kristijanu Vukasoviću, koji je unatoč psihičkim i fizičkim poteškoćama strpan u pritvor te mu se sudilo kao odrasloj osobi iako je zapalio nekoliko maslina zbog piromanije, poremećaja od kojeg je bolovao, Škarica odgovara: 'Da, slažem se s vama.'

Šerić: Odluke su suspektne

Njegov kolega Branko Šerić kaže da su suspektne odluke suca istrage u zadarskom slučaju. Kaže da ima još svjedoka koje sud treba ispitati te da tu nije samo žrtva koju je sud 'zaštitio' izricanjem zabrane prilaska i komuniciranja s njom.

'Nije pitanje samo pristupa žrtvi, ima još svjedoka koji mogu potvrđivati ili demantirati njezine navode i ne znam kako je došlo do toga da sudac ne prihvati prijedlog Državnog odvjetništva. Uvijek se poteže pitanje kome vjerovati. Do sada je u praksi uvijek bilo to da se više vjeruje oštećenoj, polazeći od toga da nema razloga da žena dovodi sebe u potpuno diskreditirajuću situaciju. Ako postoje svjedoci koji mogu potvrditi ili demantirati iskaze, do sada je bila praksa da postoji ta opasnost od utjecaja na svjedoke. Moglo ih se zatvoriti na tjedan dana, ispitati i pustiti', kaže Šerić.