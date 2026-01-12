BiH ne želi radioaktivni otpad uz granicu s Hrvatskom: Pokrenut ćemo arbitražu

Hrvatski sabor je 15. prosinca 2025. usvojio Zakon o izgradnji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora blizu granice s BiH, čime je stvorena pravna osnova za dugoročno skladištenje nisko i srednje radioaktivnog otpada, uključujući otpad iz nuklearne elektrane Krško.

Prema zakonu, planira se gradnja objekta za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na bivšem vojnom području Čerkezovac, uz obaveznu procjenu utjecaja na okoliš prije početka.