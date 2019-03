Hoće li Vlada 'dati recept za liječenje pacijenta' ili podvući crtu pod Uljanik?

Na Trgovačkom sudu u Rijeci u četvrtak u 11 sati održat će se ročište u sklopu prethodnog postupka radi utvrđivanja pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka nad Brodogradilištem 3. maj, a takvo je ročište za Uljanik brodogradilište zakazano za petak na Trgovačkom sudu u Pazinu

Prijedlog za otvaranje stečaja nad Brodogradilištem 3. maj , koji je dio Uljanik grupe, krajem prošle godine je podnijela Fina, i to zbog evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 120 dana. Tada je bila riječ o iznosu nešto većem od 72 milijuna kuna. U međuvremenu je, pak, iznos blokade rastao pa su podatci od 12. ožujka govorili o dugu od 91 milijuna kuna, od kojih se 18,7 milijuna kuna odnosi na plaće radnika.

Ročište na kojem se treba donijeti odluka hoće li u Brodogradilištu 3. maj biti biti pokrenut stečaj do sada je već nekoliko puta odgađano. Najprije je bilo zakazano za 6. veljače, ali je odgođeno za 26. veljače, potom za 12. ožujka, a tada za 28. ožujka. I zadnji je put ročište u prethodnom postupku odgođeno s objašnjenjem da će se pričekati dogovor o isplati plaća i nastavku proizvodnje, koji pokušavaju postići resorna ministarstva, odabrani strateški partner i Uljanik.

Riječko brodogradilište prva je tvrtka iz sastava Uljanik grupe za koje je Fina predložila pokretanje stečaja zbog blokade računa dulje od 120 dana, no uslijedili su prijedlozi i za druge, među njima i za Uljanik Brodogradilište te za matičnu kompaniju, Uljanik d.d.

Odgode ročišta u sklopu prethodnog postupka za utvrđivanje uvjeta za stečaj 3. maja do sada su ponajviše uslijedile zbog očekivanja da Vlada, koalicijski partneri, potom ministarstva gospodarstva i financija te Tomislav Debeljak, vlasnik Brodosplita koji je početkom veljače izabran za strateškog partnera Uljanika, dogovore i donesu konačnu odluku hoće li Uljanik grupa u restrukturiranje ili u stečaj.

No, Vlada još uvijek nije donijela konačnu odluku. O rješavanju problema u Uljanik grupi bilo je riječi i u srijedu na užem kabinetu Vlade. Ministri u svojim izjavama nisu bili određeni hoće li Vlada donijeti odluku o restrukturiranju, ili će se o sudbini 3.maja i Uljanika odlučiti sud. Ministar gospodarstva Darko Horvat izjavio je u srijedu kako ne očekuje da će Vlada u četvrtak donijeti odluku o brodogradilištima.

Premijer Andrej Plenković u srijedu navečer nije odgovorio na pitanje novinara hoće li sutra Vlada odlučiti o sudbini Uljanika, kazavši tek 'vidjet ćete sutra'

'Vidjet ćete i čut ćete sutra', rekao je Plenković odgovarajući na upit novinara uoči sjednice saborskog Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice u Bjelovaru.

Dodao je da Vlada ima dva izbora.

'Jedan je hoćemo li davati recept s kojim se liječio pacijenta zadnjih 30 godina, pa pacijent dođe u situaciju da je na aparatima, a mi kažemo dobro, lijek možda nije najbolji, ali možemo ga još koristiti ili da se u jednom trenutku povuče crta i da se možda fokusiramo u našoj industrijskoj politici na one sektore koji su dugoročno takvi da mogu transformirati hrvatsko gospodarstvo i zapošljavati ljude. Naravno da se pritom treba voditi računa i o svim socijalnim elementima, kako pomoći onima koji su u ovom trenutku najzabrinutiji, a to su zaposlenici. Mi smo to lani već jednom i učinili', istaknuo je premijer.