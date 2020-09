Odgajatelj u vojsku, Vrdoljakova desna ruka u financije, bivša Prgometova stručnjakinja u MUP: Istražili smo tko su novi državni tajnici

Iako su ministri potvrđeni još u srpnju, tek ovih dana i službeno su potvrđeni njihovi novi-stari najbliži suradnici. Većina jučer imenovanih državnih tajnika već je radila na tim poslovima u prethodnoj Plenkovićevoj vladi, no na popisu su i neka imena koja znamo s druge strane Markova trga

Izašli su oni i na ove izbore, no nisu imali sreće osigurati zastupnički mandat. I kada se već pomislilo da je time njihova politička karijera na silaznoj putanji, Vlada ih je imenovala državnim tajnicima.

Među imenima državnih tajnika potvrđenih na zatvorenom dijelu sjednice Vlade našla su se i ona Irene Petrijevčanin Vuksanović , Branka Hrga i Stjepana Čuraja . Oni su od ranije poznati u javnosti jer su do prije nekoliko mjeseci sjedili u klupama u prethodnom sazivu Sabora: Petrijevčanin Vuksanović kao zastupnica HDZ-a, Hrg kao zastupnik HDS-a i Čuraj kao zastupnik HNS-a.

Na političkoj sceni pojavila se 2015., i to uz Dragu Prgometa koji je u to doba napustio HDZ. U Sabor je prvi put ušla na listi Mosta, a nakon razlaza Prgometa s Mostom postala je članica njegove nove stranke HRID. Nakon povratka Prgometa u HDZ, u tu stranku učlanila se i Petrijevčanin Vuksanović.

Među onima koje smo u prethodnom sazivu gledali u saborskim klupama je i HDZ-ova Irena Petrijevčanin Vuksanović , nova državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova. Rođena je 1978. u Osijeku, s doktorirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, i to iz područja informacijske i komunikacijske znanosti. Od 2001. radila je na HRT-u, a od 2004. u Agenciji za elektroničke medije te kasnije u privatnom sektoru. Godine 2009. postala je savjetnica za informatizaciju u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

Paljak će biti državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, i to iz struke. Naime Paljak je diplomirani učitelj, a prije dolaska na mjesto zamjenika župana 17 godina bio je ravnatelj Osnovne škole Sveti Martin na Muri.

Po struci je učiteljica i Sandra Herman, no njoj će na poziciji državne tajnice u Ministarstvu turizma i sporta pomoći to što je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu završila poslijediplomski specija­listički studij, smjer menadžment turizma, a njen doktorat na Ekonomskom fakultetu u Osijeku također je na temu turizma. Više od deset godina radila je u osnovnoj školi u Pribislavcu, no 2005. postaje članica Poglavarstva Međimurske županije, u kojem vodi resore turizma i kulture. U istom razdoblju obnaša dužnost predsjednice Turističke zajednice Međimurske županije. Od 2013. je na mjestu zamjenice župana.