neravnopravnost

Odbor za Hrvate izvan RH podržao DP-ov prijedlog Rezolucije o Hrvatima u BiH

V. B./Hina

13.07.2026 u 17:49

Ivan Penava
Ivan Penava Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Saborski Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske u ponedjeljak je većinom glasova podržao prijedlog Rezolucije o osnaživanju političkoga položaja Hrvata u BiH, koju je Saboru uputio Klub zastupnika Domovinskog pokreta (DP), o kojoj će se sutra raspravljati na plenarnoj sjednici

Predsjednik DP-a Ivan Penava je u ime predlagatelja upozorio da već 20 godina Hrvati prilikom izbora hrvatskog člana Predsjedništva BiH budu preglasani, što je i dovelo do rezolucije Hrvatskog sabora 2018. u kojoj se upozorava da je tada već treći put došlo do preglasavanja.

Četiri puta preglasani

Od tada je, naveo je, prošlo osam godina i Hrvati su već četvrti put preglasani, a postoji opasnost da se to dogodi i peti put.

Penava je kazao da njihov prijedlog rezolucije ima devet točaka u kojima se, među inim, upozorava da hrvatski narod u BiH nije ravnopravan i ne konzumira u potpunosti svoja ustavna prava kao konstitutivan narod.

vezane vijesti

Također, ističe se da o načinu izbora hrvatskog člana Predsjedništva BiH u ime Hrvata trebaju odlučivati Hrvati u BiH. Uz to, po prvi put se predlaže i uspostava zasebne izborne jedinice, kao jedno od rješenja problema preglasavanja.

Penava je istaknuo i da im je "stalo do suvereniteta i europskog puta BiH, ali neće pasivno gledati dok se hrvatski narod preglasava prilikom izbora hrvatskog člana Predsjedništva BiH".

Penava: Hrvate u BiH želi se politički marginalizirati

"Preglasavanje nije puka posljedica kompleksnog izbornog sustava ili političkih okolnosti nego organizirana politička akcija kako bi se politički marginaliziralo Hrvate", upozorio je.

U dvorani su nazočili samo HDZ-ovi članovi tog Odbora te državni tajnici iz triju državnih institucija - Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Ministarstva demografije i useljeništva te Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, koji su podržali predloženu rezoluciju.

Državni tajnik u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Frano Matušić rekao je da Vlada RH kontinuirano podupire BiH kao suverenu, cjelovitu i teritorijalno integriranu državu u kojoj su Hrvati jedan od konstitutivnih naroda te snažno podupire i njezin europski put. Istodobno, Vlada RH dosljedno zagovara i punu ustavnu jednakopravnost triju konstitutivnih naroda i svih građana BiH, kazao je.

Istaknuo je i da Vlada RH smatra da je legitimna politička zastupljenost konstitutivnih naroda jedan od ključnih preduvjeta dugoročne političke stabilnosti i funkcionalnosti BiH. Stoga pozdravlja svaku inicijativu koja potvrđuje trajnu opredijeljenost RH za zaštitu Hrvata u BiH, uz puno poštovanje njezina suvereniteta, teritorijalnog integriteta i europske perspektive.

Istaknuo je da će Vlada nastaviti podupirati legitimne hrvatske političke predstavnike na euroatlanskom putu BiH i u njihovim zahtjevima da se u toj državi promjeni izborni zakon i time "ispravi nepravedna praksa u biračkom procesu koja je protivna duhu Daytonskog i Pariškog sporazuma" te Hrvate u BiH lišava njihova demokratskog prava da biraju svoje legitimne političke predstavnike.

"Vlada RH želi stabilnu, funkcionalnu i europsku BiH u kojoj su sva tri konstitutivna naroda ravnopravna i svi građani ostvaruju svoja temeljna prava", poručio je.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
stari prijatelji

stari prijatelji

Ogorec objasnio zašto je Srbija na mimohodu u Parizu iako nije članica Koalicije voljnih
pripremite se

pripremite se

Stiže nova neugodna promjena vremena: DHMZ upalio upozorenje
iranski recept

iranski recept

Trump: 'Ponovno uspostavljamo blokadu iranskih luka. Sve će nam biti nadoknađeno'

najpopularnije

Još vijesti