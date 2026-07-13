Grlić Radman poziva EU ministre da razgovaju sva tri naroda u BiH

“Apelirao sam na ministre vanjskih poslova da, kada odlaze u BiH, trebaju razgovarati s legitimnim predstavnicima triju naroda kako bi dobili pravu sliku o njezinoj multietničnosti, da se ne mogu vratiti pod dojmom razgovora samo s jednom stranom”, rekao je Grlić Radman nakon sastanka ministara vanjskih poslova država članica EU-a.

Nepravda prema Hrvatima

Istaknuo je da je funkcionalnost i stabilnost Bosne i Hercegovine ovisi o ravnopravnosti triju konstitutivnih naroda te da se moraju provesti reforme izbornog zakona kako bi se uklonili svi oblici diskriminacije.

“Želimo vidjeti da se na predstojećim izborima ispravi nepravda prema Hrvatima, koji u predsjedništvu nisu imali svog legitimnog predstavnika”, rekao je Grlić Radman.

Ministri vanjskih poslova država članica EU-a razgovarali su o BiH, odnosno o procesu imenovanja novog visokog predstavnika nakon odlaska Christiana Schmidta.