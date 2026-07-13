Potvrđena optužnica protiv okrivljenih za tragediju u Novom Sadu

Odlukom Žalbenog suda preinačeno je rješenje Višeg suda u Novom Sadu od 24. prosinca 2025. godine i potvrđena optužnica višeg javnog tužiteljstva u Novom Sadu za Gorana Vesića, njegovu pomoćnocu Anitu Dimoski, te nekadašnju direktoricu Infrastrukture željeznice Srbije Jelene Tanasković.

Postupci na čekanju dvije godine

Optužnica je potvrđena i protiv još tri suodgovorne osobe - Milana Spremića, Marinu Gavrilović i Dejana Todorovića.

Prethodno je Viši sud u Novom Sadu u studenom prošle godine obustavio postupak protiv Gorana Vesića i još pet okrivljenih, navodeći da nema dovoljno dokaza za opravdanu sumnju da su počinili kaznena djela protiv opće sigurnosti i izazivanjem opće opasnosti, koja su predmet optužbe.