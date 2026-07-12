Nijemci će Ukrajincima nabaviti 50 tisuća dronova, od cijene boli glava

Tijekom ruske agresije, Ukrajina se specijalizirala za korištenje jurišnih dronova na bojišnici. Ova njemačka narudžba jurišnih dronova obuhvaća i dronove Shrike s mogućnošću pogleda iz prvog lica (FPV) ukrajinskog proizvođača SkyFalla, koji su opremljeni softverom američke tvrtke za obrambenu tehnologiju Auterion, dizajniranim za autonomno praćenje i pogađanje pokretnih ciljeva.

Kako piše Reuters , pozivajući se na izvore upoznate s tim pitanjem, Ukrajina godišnje proizvodi milijune dronova s kojima se dnevno izvode tisuće napada.

Ugovor je vrijedan oko 90 milijuna eura, potvrdio je izvršni direktor Auteriona Lorenz Meier, ali nije otkrio koja ga europska zemlja financira. No, za Reuters je potvrdio kako su neki od dronova već isporučeni Ukrajini, dok bi ostatak trebao biti isporučen do kraja godine.

SkyFall je potvrdio da Njemačka sudjeluje u nabavci dronova, ali nisu komentirali detalje ugovora.

Podsjetimo, Shrike je jeftini dron koji se na ukrajinskoj bojišnici dokazuje od 2023. godine. Njegova verzija Shrike 10-F, koju su zajedno proizveli SkyFall i britanska tvrtka Skycutter, nedavno je privukao pozornost Pentagona koji kreće u nabavku čak 100 tisuća jurišnih dronova za što su spremni izdvojiti 1,1 milijardu dolara.

Inače, ovo nije jedina pošiljka jurišnih dronova za Ukrajinu ove godine. Auterion pomaže u isporuci ukupno 100 tisuća dronova za Ukrajinu, zahvaljujući financiranju nekoliko zapadnih vlada, među kojima je i 33 tisuće dronova koje financira Pentagon.