FOTO Ovo je zatvorenik koji je pobjegao policiji s lisicama u Velikoj Gorici

Dok se traga za 47-godišnjim bjeguncem iz Velike Gorice, utvrđuju se i okolnosti bijega. Sindikat policije Hrvatske, ističe da pravilnici navode da pri preprati zatvorenika moraju biti najmanje dva policajca koji ga nadziru, a u Velikoj Gorici je bio samo jedan
Otkako je 47-godišnji Ž.B. u srijedu pobjegao s lisicama u rukama nakon ročišta na Županijskom sudu u Velikoj Gorici, policija i dalje traga za njim. No, istovremeno, piše Hajdi Karakaš Jakubin za Jutarnji list, utvrđuju se okolnosti samog bijega, a policajcu koji je nadzirao zatvorenika te ga izgubio prijeti disciplinski postupak.
Prema informacijama ovog medija, policajac je Ž.B.-a nadzirao od 10 sati ujutro pa sve do bijega u 14:15 sati. Dok se čekalo ročište kod sutkinje, uhićeni se požalio da je gladan, te ga je ostavio zaključanog i vezanog u marici i kupio mu hranu svojim novcem, česta praksa među pravosudnim policajcima. Na ročištu se branio tvrdnjama da je poruke na Facebooku zbog kojih mu je prijetilo ponovno vraćanje u zatvor pisao pod terapijom suboxonom.
Međutim, sutkinja je ipak presudila da se vraća u zatvor iz kojeg je izašao tek 14. kolovoza. U njemu je proveo 4 godine i osam mjeseci zbog više kaznenih djela. Nakon izrečene kazne, zatvorenik je bio miran, kao da se pomirio s činjenicom da ide ponovno iza rešetaka.
Ipak, pobjegao je kada ga je policajac u jednom trenutku morao pustiti, prilikom otvaranja policijskog kombija.
Pravilnik jasno kaže: Najmanje dva policajca
Cijelu je situaciju prokomentirao i Sindikat policije Hrvatske (SPH) navodeći da redovito upozoravaju daje potrebno bolje opremiti policijske službenike. Dok je ovdje samo jedan policajac čuvao zatvorenika, istaknuli su da Pravilnik o prijemu i postupanju s uhićenikom i pritvorenikom te Pravilnik o evidenciji pritvorenika u pritvorskoj policijskoj jedinici ističu da u preprati zatvorenika moraju biti najmanje dva policajca uz propisane mjere sigurnosti.
Zagrebačka policija opisala bjegunca
- Muškarac je star 47 godina, visok između 175 i 180 centimetara, mršave tjelesne građe, plavih očiju, duže svijetlosmeđe prosijede kose vezane u rep te prosijedih brkova i brade srednje dužine.
- U trenutku bijega bio je odjeven u crvenu majicu kratkih rukava s natpisom „PREFA“ na prednjoj strani i kratke hlače sive boje.
- Pozivamo građane koji imaju saznanja o mogućoj lokaciji ili druge korisne informacije da o tome obavijeste najbližu policijsku postaju ili nazovu broj 192.
- Ako uočite traženu osobu, zbog vlastite sigurnosti nemojte joj se približavati niti ostvarivati kontakt, već o tome odmah obavijestite policiju.