FOTO Ovo je zatvorenik koji je pobjegao policiji s lisicama u Velikoj Gorici

Otkako je 47-godišnji Ž.B. u srijedu pobjegao s lisicama u rukama nakon ročišta na Županijskom sudu u Velikoj Gorici, policija i dalje traga za njim. No, istovremeno, piše Hajdi Karakaš Jakubin za Jutarnji list, utvrđuju se okolnosti samog bijega, a policajcu koji je nadzirao zatvorenika te ga izgubio prijeti disciplinski postupak.

Prema informacijama ovog medija, policajac je Ž.B.-a nadzirao od 10 sati ujutro pa sve do bijega u 14:15 sati. Dok se čekalo ročište kod sutkinje, uhićeni se požalio da je gladan, te ga je ostavio zaključanog i vezanog u marici i kupio mu hranu svojim novcem, česta praksa među pravosudnim policajcima. Na ročištu se branio tvrdnjama da je poruke na Facebooku zbog kojih mu je prijetilo ponovno vraćanje u zatvor pisao pod terapijom suboxonom.