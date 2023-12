Od Voldemorta do političkih zombija: Vučić opet rutinski rješava izbore, mogu li mu oteti barem Beograd?

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić u više od 10 godina, otkako je zapasao vlast, vodi politiku permanentnog izvanrednog stanja, a prijevremeni izbori su mu pri tome poluga kojom se vješto koristi da bi mobilizirao svoje biračko tijelo i ponizio oporbu pokazujući joj na 'demokratskom' primjeru koga narod zapravo voli. Pritom mu nije važno to što su izbori daleko od zapadnih standarda jer bez ikakvih skrupula upotrebljava sve raspoložive državne resurse u korist vladajuće stranke, uz svesrdnu pomoć cijelog niza strogo kontroliranih medija.

Politolog i politički konzultant Aleksandar Musić kazao je za tportal da se Vučićeva kampanja - neovisno o tome što se 'na papiru' ne natječe - razlikuje od prijašnjih po tome da prvi put u dugo vremena aktivno i snažno upotrebljava (inače neomiljene) SNS-ove kadrove, one koje je prije izbora redovito 'zaključavao u podrum'.

'Doduše, ne upotrebljava ih kao lidere kampanje – staviti Brnabić, Gašića, Vesića ili nekoga sličnog na čelo kampanje značilo bi presuditi si. SNS-ovim kadrovima dao je misiju okivanja, usporavanja i gušenja lidera sa suprotne strane, na njih je delegirao agresivnost i negativu, što mu je otvorilo prostor da relativno komotno vodi personaliziranu kampanju u ime svoje liste – dijeli novac, gostuje u režimskim emisijama, igra se na TikToku. Njegov brend daleko je od svoje najbolje forme, patina spada, no i dalje ga srpska opozicija ne zna propisno načeti. Njihove kampanje su bolje od prijašnjih, no u tehničko-operativnom smislu to je i dalje slabo, siromašno, suboptimalno. Opozicija možda pobijedi u Beogradu, no kampanja joj je svakako bila more propuštenih prilika', smatra Musić.

Kampanja je bila obilježena bizarnostima, a jedan od najupečatljivijih trenutaka, ako zanemarimo puštanje seksualno eksplicitne snimke oporbenog političara u jutarnjem programu televizije Pink, svakako je spoznaja da je Lord Voldemort - Srbin. Srpski predsjednik otvorio je profil na TikToku, na kojem je, između ostaloga, otkrio da je fan Harryja Pottera te je podsjetio pratitelje da je glumac Ralph Fiennes , koji je utjelovio lik Voldemorta, 2017. godine dobio državljanstvo Srbije u znak zahvalnosti što je snimao film 'Koriolan' u toj zemlji. Putovnicu je Vučić uspio 'uvaliti' i osnivaču Applea Steveu Wozniaku, čime se isto hvalisao na sav glas, iako se zna da on za takve aranžmane uzima novac.

Musić kaže da je politika naše ere manje-više svugdje personalizirana.

'Ono u čemu se politički sustavi drastično razlikuju koncentracija je moći – politika nigdje nije dječja igra, savršeni legalizam je utopija, no samo u (kompetitivnim) poluautoritarnim i autoritarnim sustavima čelnici sustava mogu do te mjere koristiti resurse države, stranke i sile. Ako režim divlja prema političkim protivnicima, to ima malo veze s kampanjom, a više s prirodom političkog poretka', smatra Musić.

Tijekom kampanje podršku listi 'Aleksandar Vučić - Srbija ne smije stati' potpisalo je više od 2000 ljudi. I dok su oporbeni mediji spekulirali da su se neki našli na toj listi zato što su ucijenjeni, poput niza sveučilišnih profesora, na njoj su i neka dobro poznata imena. Osvrćući se na popis ljudi koji su mu iskazali podršku, Vučić je na Pinku rekao da posebno na tome zahvaljuje srpskom košarkašu Nikoli Jokiću i njegovoj braći, kao i svim drugim potpisnicima.

'Janko Tipsarević doveo je Stevea Wozniaka, a to je kada imate ljude koji žele napredak ove zemlje. Pozivam ljude da vide ovaj impresivan popis. To je 2080 ljudi. Ta imena nešto znače, znam da je ljudima dosadno, ali to su ljudi koji su pomagali, spašavali ljudske živote', rekao je Vučić.