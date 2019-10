Od sutra se obnavlja promet vlakova na pruzi Zaprešić - Zabok

Obustava cjelokupnoga željezničkog prometa na pružnoj dionici Zaprešić – Zabok, koja je bila na snazi od 1. travnja ove godine, prestaje sa sutrašnjim danom, odnosno promet vlakova na toj dionici ponovno se uspostavlja od 1. studenoga, izvijestili su u četvrtak iz HŽ Infrastrukture

Navodi se, međutim i da će zbog radova koji predstoje pruga Zaprešić - Čakovec, a na zahtjev izvođača radova, biti zatvorena za promet između kolodvora Zaprešić i Zabok i to od 4. do 16. studenoga od 8.35 do 15.55 sati.

U tome razdoblju putnike će na relacijama Zaprešić – Zabok i obratno te Zaprešić – Bedekovčina i obratno umjesto vlakova prevoziti autobusi. I nakon toga će se razdoblja željeznički promet povremeno obustavljati na nekoliko sati ili preko vikenda, također na zahtjev izvođača radova.