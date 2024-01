Od sunčanih do kišnih razdoblja: Evo kakvo nas vrijeme čeka u prvom tjednu 2024.

'U utorak na istoku Hrvatske djelomice, pa i pretežno sunčano. Ujutro mjestimice umjerena i povećana naoblaka. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 2 °C, a najviša dnevna između 10 i 12 °C. Podjednaka temperatura bit će i u djelomice sunčanoj središnjoj Hrvatskoj. Ujutro mjestimice magla ili sumaglica. Sredinom dana zapuhat će umjeren do jak jugozapadni vjetar.

Na sjevernom Jadranu i u gorju prijepodne djelomice sunčano. Poslijepodne i navečer postupno naoblačenje mjestimice s kišom. Puhat će umjeren i jak, u gorju na udare i olujan jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 2 °C, na moru između 5 i 8 °C. Najviša dnevna od 7 do 9 °C, uz obalu između 11 i 13 °C.

U Dalmaciji djelomice sunčano. U njezinoj unutrašnjosti uz više oblaka mjestimice može pasti i malo kiše. Puhat će većinom umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar pri čemu će more biti malo do umjereno valovito.

Jutarnja temperarura zraka od 2 do 4 °C, uz obalu između 9 i 12 °C, a najviša dnevna uglavnom od 11 do 15 °C. Na jugu Hrvatske podjednaka temperatura zraka. Još ujutro ponegdje kiša, a tijekom dana djelomice, pa i pretežno sunčano. Puhat će umjeren sjeverozapadnjak koji će potkraj dana okrenuti na jugo', prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.

Promjenjivo i razmjerno toplo

'U srijedu u unutrašnjosti promjenjivo, pa i pretežno oblačno, mjestimice s kišom te vjetrovito uz umjeren i jak jugozapadni vjetar. U četvrtak djelomice sunčano i uglavnom suho, a u petak ponovno promjenjivo, ponegdje s kišom, osobito u gorskim krajevima.

Na Jadranu u srijedu i petak promjenjivo i pretežno oblačno s kišom, mjestimice i u obliku pljuskova s grmljavinom. U četvrtak djelomice sunčano uz malo kiše na sjevernom dijelu. Puhat će umjeren jugozapadnjak, a u četvrtak jugo koje će jačati pa će u petak mjestimice biti i jako', najavio je Dragojlović.

HAK: Skliski kolnici, ponegdje magla

Kolnici su mjestimice mokri i skliski, a ponegdje ima i magle, izvijestio je u utorak ujutro Hrvatski autoklub (HAK), koji vozačima savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Povodom blagdana zabrana za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7.5 tona je na pojedinim cestama u Istri i priobalju.

Na većini graničnih prijelaza nema dojava o dužim čekanjima. U pomorskom prometu nema poteškoća, prenosi Hina.