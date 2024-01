Počela instalacija novih kamera na cestama, snimat će i unutrašnjost automobila

Najznačajnija novost su napredne kamere koje će uz brzinu kretanja vozila moći snimiti i njegovu unutrašnjost. Tako će kazne - osim prebrzim vozačima - stizati i onima koji se propuste vezati sigurnosnim pojasom ili ih kamera snimi kako tijekom vožnje koriste mobitel. Primjenu će naći i u hvatanju vozača motocikala koji prikrivaju registarske oznake na svojim dvokotačima.

Nove kamere bit će raspoređene na regionalnim, odnosno lokalnim cestama, jer one su u smislu prometne sigurnosti opasnije od autocesta. Na autocestama se, naime, razvijaju veće brzine, ali nesreća je manje jer nema klasičnih raskrižja, kao ni ostalih sudionika u prometu, poput pješaka i biciklista. Stoga se očekuje da će nove kamere povećati sigurnost.

Također, podaci o počinjenim prekršajima države članice Europske unije međusobno će razmjenjivati. U teoriji, to su činile i dosad, no kazne Hrvatima ipak nisu stizale iz svih država. No, nije svrha samo kažnjavanje, pa čak ni samo prevencija prekršaja, već i informiranje vozača.

Postavit će 1700 kamera

Nove kamere, uz još neku opremu, vrijede oko 1,55 milijuna eura. Po nekim informacijama, ukupno će ih biti postavljeno 1700, a očekuje se da će radovi instalacije ovog paketa kamera biti okončani najkasnije do sredine godine, piše Večernji list.

Najviše novih fiksnih kamera bit će postavljeno u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Grad Zagreb i Zagrebačka županija kamere dobivaju na 18 lokacija, dok je Zadar grad s najviše lokacija - 17. Još će se 115 uređaja za nadzor premještati, po principu dosadašnjih kamera koje u datom trenutku možda jesu, a možda i nisu u kućištu, budući da je kućišta tri puta više od kamera.

Uz nove kamere, nabavljeni su presretači za nadzor brzine vrijedni više od dva milijuna eura. Oprema se financira iz sredstava Nacionalnog programa sigurnosti prometa na cestama.